Rozmówcą Marka Tejchmana we wtorkowym wydaniu "Gościu Wydarzeń" będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. W dalszej części programu prowadzący porozmawia z publicystą Zbigniewem Parafianowiczem.

Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

 

