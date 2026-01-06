Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15
Gość Wydarzeń
Rozmówcą Marka Tejchmana we wtorkowym wydaniu "Gościu Wydarzeń" będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. W dalszej części programu prowadzący porozmawia z publicystą Zbigniewem Parafianowiczem.
Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl
Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Poprzednie wydania programu dostępne są tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej