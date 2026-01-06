"Unikaj aktywności na zewnątrz". Alerty w dwóch województwach
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o wysłaniu alertu do mieszkańców kilku miejscowości. Jak wynika z treści komunikatu, we wtorek w niektórych regionach kraju prognozuje się wystąpienie smogu. "Unikaj aktywności na zewnątrz" - zaznaczono w alercie RCB.
Alert smogowy został wysłany na terenie powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie) oraz części woj. wielkopolskiego (na terenie powiatu krotoszyńskiego, Kalisza i Poznania). Z komunikatu RCB wynika, że zła jakość powietrza jest prognozowana w zakresie pyłu zwieszonego PM10.
Smog nad Polską. Czym jest pył zawieszony?
Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu.
PM10 zawiera cząsteczki, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. "Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów)" - czytamy na stronie IMGW.
Serwis airly.org, który zajmuje się monitorowaniem jakości powietrza zwraca uwagę, że PM10 zawiera niebezpieczne substancje rakotwórcze i ma znaczący wpływa na układ oddechowy. Jest to pył zawieszony, który odpowiada za kaszel i świszczący oddech, które mogą kończyć się m.in. astmą.
Zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dzienne stężenie PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, zaś roczne - 20 mikrogramów na metr sześcienny.
"Warto jednak pamiętać, że powiadomienie o przekroczonych normach ogłasza się, gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogramów na metr sześcienny - widać wyraźnie jak wszyscy często myślimy, że powietrze jest w porządku, podczas gdy jest ono bardzo zanieczyszczone" - informuje serwis airly.org.
