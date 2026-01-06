Orszaki Trzech Króli w całej Polsce. Prezydent wziął udział w obchodach

Wymarsz rozpoczął się modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził abp Adrian Galbas. Tegoroczne hasło orszaku Trzech Króli "Nadzieją się cieszą!" wywodzi się z pochodzącej z XVII w. kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza.

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Ruszył spod pomnika Kopernika

Po modlitwie Anioł Pański, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, orszak w stolicy wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika Traktem Królewskim na pl. Zamkowy, gdzie nastąpił uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence. Uznając w Nim Króla, Zbawiciela, i Najwyższego Kapłana ofiarują mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

ZOBACZ: Papież zamknął Drzwi Święte. Zostaną zamurowane na 25 lat

Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. Króla Azji gra urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie - Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Towarzyszą im rycerze i dwórki. Idą także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych.

W postacie Świętej Rodziny wcielili się małżonkowie Magdalena i Paweł Nowiccy, którzy są ze swoim półtorarocznym synkiem - Lechem.

WIDEO: Orszaki Trzech Króli - w południe rozpoczął się w Warszawie

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Dołączyła para prezydencka

Do orszaku na wysokości Pałacu Prezydenckiego dołączyła para prezydencka Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.

ZOBACZ: "Dziś w Polsce skończył się postkomunizm". Okrągły Stół wyjeżdża z Pałacu

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Pięknie, że tak wielu jest dziś z nami! 👑 pic.twitter.com/Vl5jRnWBx0 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) January 6, 2026

Od 2009 r. orszaki Trzech Króli są w Polsce tradycyjnym elementem obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego Epifanią, a w naszym kraju świętem Trzech Króli, które Kościół ustanowił (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).

Organizatorem orszaku w stolicy jest Fundacja Orszak Trzech Króli oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 r. w szkole Żagle prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Czarzasty z propozycją dla prezydenta. "My panu pomożemy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP