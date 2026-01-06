Orszaki Trzech Króli w całej Polsce. Prezydent wziął udział w obchodach
We wtorek w całej Polsce odbywają się orszaki Trzech Króli, których tegoroczne hasło to "Nadzieją się cieszą!". Jeden z orszaków rozpoczął się w południe pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie. Na wysokości Pałacu Prezydenckiego dołączyła do niego para prezydencka Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.
Wymarsz rozpoczął się modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził abp Adrian Galbas. Tegoroczne hasło orszaku Trzech Króli "Nadzieją się cieszą!" wywodzi się z pochodzącej z XVII w. kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza.
Orszak Trzech Króli w Warszawie. Ruszył spod pomnika Kopernika
Po modlitwie Anioł Pański, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, orszak w stolicy wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika Traktem Królewskim na pl. Zamkowy, gdzie nastąpił uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence. Uznając w Nim Króla, Zbawiciela, i Najwyższego Kapłana ofiarują mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.
Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. Króla Azji gra urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie - Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Towarzyszą im rycerze i dwórki. Idą także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych.
W postacie Świętej Rodziny wcielili się małżonkowie Magdalena i Paweł Nowiccy, którzy są ze swoim półtorarocznym synkiem - Lechem.
Orszak Trzech Króli w Warszawie. Dołączyła para prezydencka
Do orszaku na wysokości Pałacu Prezydenckiego dołączyła para prezydencka Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.
Od 2009 r. orszaki Trzech Króli są w Polsce tradycyjnym elementem obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego Epifanią, a w naszym kraju świętem Trzech Króli, które Kościół ustanowił (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).
Organizatorem orszaku w stolicy jest Fundacja Orszak Trzech Króli oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 r. w szkole Żagle prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik.
