Europejscy liderzy stawiają sprawę jasno ws. Grenlandii. Jest oświadczenie
"Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" - przekazali liderzy europejskich państw, wśród nich premiera Donald Tusk. W opublikowanym oświadczeniu dodano, że w tym celu konieczna jest współpraca Stanów Zjednoczonych i innych członków NATO.
Wspólne oświadczenie przekazali prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Frierdrich Merz, premier Włoch Giorgia Melonih, premier RP Donald Tusk, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premier Danii Mette Frederiksen.
Oświadczenie ws. Grenlandii. Europejscy liderzy zapewniają o działaniach
"Bezpieczeństwo Arktyki pozostaje kluczowym priorytetem dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla międzynarodowego i transatlantyckiego bezpieczeństwa. NATO jasno określiło, że region Arktyki jest priorytetem, a europejscy sojusznicy będą podejmowali działania w tej sprawie. My i wielu innych sojuszników zwiększyliśmy naszą obecność, działalność i inwestycje, aby zapewnić bezpieczeństwo Arktyce i odstraszyć przeciwników. Królestwo Danii, w tym Grenlandia, jest częścią NATO" - przekazano.
W kolejnej części oświadczenia zapewniono, że kwestia bezpieczeństwa musi być realizowana "we współpracy z sojusznikami NATO, w tym Stanami Zjednoczonymi". Sposobem do ich realizacji musi być przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym zapisów dotyczących suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic.
Gorąco wokół Grenlandii. Trump: Potrzebujemy jej dla obrony
Niepokój wokół Grenlandii wywołały niedawne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który po amerykańskim ataku na Wenezuelę potwierdził chęć aneksji Grenlandii.
- Potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - stwierdził prezydent USA.
Premier Grenlandii odpowiedział, że "retoryka Stanów Zjednoczonych jest całkowicie i absolutnie niedopuszczalna" i pokazuje "brak szacunku". Do słów Trumpa odniosła się także premier Danii Mette Frederiksen. W jej ocenie słowa Donalda Trumpa o przyłączeniu Grenlandii do USA należy traktować poważnie.
"Niestety, uważam, że prezydent USA powinien być traktowany poważnie, kiedy mówi, że chce Grenlandii. Wyraźnie określiliśmy stanowisko Królestwa Danii, a Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych" - powiedziała Frederiksen, cytowana przez agencję Reutera.
