Wspólne oświadczenie przekazali prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Frierdrich Merz, premier Włoch Giorgia Melonih, premier RP Donald Tusk, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premier Danii Mette Frederiksen.

Oświadczenie ws. Grenlandii. Europejscy liderzy zapewniają o działaniach

"Bezpieczeństwo Arktyki pozostaje kluczowym priorytetem dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla międzynarodowego i transatlantyckiego bezpieczeństwa. NATO jasno określiło, że region Arktyki jest priorytetem, a europejscy sojusznicy będą podejmowali działania w tej sprawie. My i wielu innych sojuszników zwiększyliśmy naszą obecność, działalność i inwestycje, aby zapewnić bezpieczeństwo Arktyce i odstraszyć przeciwników. Królestwo Danii, w tym Grenlandia, jest częścią NATO" - przekazano.

W kolejnej części oświadczenia zapewniono, że kwestia bezpieczeństwa musi być realizowana "we współpracy z sojusznikami NATO, w tym Stanami Zjednoczonymi". Sposobem do ich realizacji musi być przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym zapisów dotyczących suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic.

"Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" - zakończono.

Gorąco wokół Grenlandii. Trump: Potrzebujemy jej dla obrony

Niepokój wokół Grenlandii wywołały niedawne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który po amerykańskim ataku na Wenezuelę potwierdził chęć aneksji Grenlandii.

- Potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - stwierdził prezydent USA.

Premier Grenlandii odpowiedział, że "retoryka Stanów Zjednoczonych jest całkowicie i absolutnie niedopuszczalna" i pokazuje "brak szacunku". Do słów Trumpa odniosła się także premier Danii Mette Frederiksen. W jej ocenie słowa Donalda Trumpa o przyłączeniu Grenlandii do USA należy traktować poważnie.

"Niestety, uważam, że prezydent USA powinien być traktowany poważnie, kiedy mówi, że chce Grenlandii. Wyraźnie określiliśmy stanowisko Królestwa Danii, a Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że ​​nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych" - powiedziała Frederiksen, cytowana przez agencję Reutera.

