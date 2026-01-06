Ekspert o prezydent Wenezueli. "W jej interesie jest współpraca z USA"
- Widać, że mimo nieobecności Nicolasa Maduro reżim nadal próbuje kontrolować i wpływać na opinię publiczną - powiedział na antenie Polsat News dr Michał Faryś, dyplomata i wykładowca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wspomniał też, że współpraca z USA jest w interesie tymczasowej prezydent Wenezueli.
Po sobotniej interwencji militarnej USA na wenezuelskim terytorium, w rezultacie której ujęto Nicolasa Maduro i jego żonę, armia Kolumbii rozmieściła przy granicy z Wenezuelą ponad 30 tys. żołnierzy. Sytuację z granicy między tymi państwami, w Cocucie, na bieżąco relacjonuje reporter Polsat News Tomasz Lejman.
Do ostatnich wydarzeń w Wenezueli odniósł się dr Michał Faryś, który pełnił w tym kraju funkcję chargé d’affaires RP.
WIDEO: Ekspert o sytuacji w Wenezueli. "Kroi się rodzaj pewnego protektoratu"
Operacja w Wenezueli. Ekspert: Kroi się rodzaj protektoratu
- Po tym pierwszym etapie euforii, który występował w społeczeństwie wenezuelskim, rośnie napięcie i poczucie niepewności - powiedział ekspert. Dodał, że z tego powodu w sklepach ustawiają się długie kolejki i wykupowane są podstawowe artykuły.
ZOBACZ: Strzelanina w ośrodku imigracyjnym w USA. Są ofiary i ranni
- Wiemy już z deklaracji prezydenta Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia, że wybory nie odbędą się w ciągu 30 dni, tak jak stanowi wenezuelska konstytucja - powiedział dr Fryś. W jego ocenie wiele wskazuje na to, że "kroi się rodzaj pewnego protektoratu".
- Stany Zjednoczone, żeby dobrze operować, funkcjonować i zarządzać tym krajem muszą uaktywnić swoją ambasadę, która jest miasteczkiem w dobrej dzielnicy Caracas - wyjaśnił dodając, że będzie to proces długofalowy.
Dr Faryś podkreślił, że Wenezuelczycy oczekują podstawowych zmian: poprawy jakości życia i przestrzegania praw człowieka. Przypomniał, że w ostatnich dniach zatrzymywano w tym kraju dziennikarzy, co było związane z ograniczeniem wolności słowa przez władze.
- Widać, że mimo nieobecności Maduro reżim nadal próbuje kontrolować i wpływać na opinię publiczną - powiedział specjalista. Wspomniał również, że współpraca z USA jest w interesie tymczasowej liderki Wenezueli Dolce Rodriguez, ponieważ jest ona właścicielką lub współudziałowcem kilku przedsiębiorstw w kraju.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej