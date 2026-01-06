Po sobotniej interwencji militarnej USA na wenezuelskim terytorium, w rezultacie której ujęto Nicolasa Maduro i jego żonę, armia Kolumbii rozmieściła przy granicy z Wenezuelą ponad 30 tys. żołnierzy. Sytuację z granicy między tymi państwami, w Cocucie, na bieżąco relacjonuje reporter Polsat News Tomasz Lejman.

Do ostatnich wydarzeń w Wenezueli odniósł się dr Michał Faryś, który pełnił w tym kraju funkcję chargé d’affaires RP.

WIDEO: Ekspert o sytuacji w Wenezueli. "Kroi się rodzaj pewnego protektoratu"

Operacja w Wenezueli. Ekspert: Kroi się rodzaj protektoratu

- Po tym pierwszym etapie euforii, który występował w społeczeństwie wenezuelskim, rośnie napięcie i poczucie niepewności - powiedział ekspert. Dodał, że z tego powodu w sklepach ustawiają się długie kolejki i wykupowane są podstawowe artykuły.

- Wiemy już z deklaracji prezydenta Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia, że wybory nie odbędą się w ciągu 30 dni, tak jak stanowi wenezuelska konstytucja - powiedział dr Fryś. W jego ocenie wiele wskazuje na to, że "kroi się rodzaj pewnego protektoratu".

- Stany Zjednoczone, żeby dobrze operować, funkcjonować i zarządzać tym krajem muszą uaktywnić swoją ambasadę, która jest miasteczkiem w dobrej dzielnicy Caracas - wyjaśnił dodając, że będzie to proces długofalowy.



Dr Faryś podkreślił, że Wenezuelczycy oczekują podstawowych zmian: poprawy jakości życia i przestrzegania praw człowieka. Przypomniał, że w ostatnich dniach zatrzymywano w tym kraju dziennikarzy, co było związane z ograniczeniem wolności słowa przez władze.

- Widać, że mimo nieobecności Maduro reżim nadal próbuje kontrolować i wpływać na opinię publiczną - powiedział specjalista. Wspomniał również, że współpraca z USA jest w interesie tymczasowej liderki Wenezueli Dolce Rodriguez, ponieważ jest ona właścicielką lub współudziałowcem kilku przedsiębiorstw w kraju.

