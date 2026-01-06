Kierujący MSZ Izraela Gideon Saar pojawił się we wtorek w stolicy Somalilandu - Hargejsy, gdzie spotkał się z prezydentem "państwa" Abdirahmanem Mohamedem Abdullahim. Wywołało to ostrą reakcję rządzących Somalią, którzy nie akceptują secesji z 1991 roku i nadal traktują ziemie Somalilandu jako własne terytorium. Ich stanowisko przytacza francuska agencja AFP.

"Somalia stanowczo potępia wtargnięcie izraelskiego ministra do Hargeisy" - czytamy w oświadczeniu szefa tamtejszej dyplomacji Abdisalama Abdiego Alego. Według niego taka wizyta "bez wyraźnej zgody i upoważnienia federalnego rządu Somalii jest nielegalna i nieważna". W komunikacie padło również określenie o "nieuprawnionej inwazji", jakiej miał dopuścić się Gideon Saar.

Izrael uznał Somaliland. Jerozolima i nieuznawane państwo chcą współpracować

Podróż członka gabinetu Binjamina Netanjahu do regionu o charakterystycznym położeniu na mapie - Rogu Afryki wysuniętym na wschód kontynentu, "pod" Półwyspem Arabskim - nie jest przypadkowa. Somaliland położony jest nieopodal cieśniny Bab al-Mandab, którędy przepływa prawie jedna trzecia światowego transportu morskiego. Jego bezpieczeństwu zagrażają piraci, przemytnicy, islamiści oraz jemeńscy bojownicy Huti.

Pod koniec 2025 roku Izrael jako pierwszy członek ONZ formalnie zaakceptował suwerenność Somalilandu. Jerozolima oraz Hargejsa planują nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych. Choć władze Somalilandu zaprzeczają doniesieniom o planach budowy izraelskiej bazy wojskowej, analitycy wskazują, iż obecność Izraela na tym terytorium stanowiłaby strategiczne wyzwanie dla Iranu i poważne zagrożenie dla Huti.

Ludność Strefy Gazy trafi do Somalilandu?

W przypadku wspomnianych bojowników, co podkreśla portal The New Arab, Izrael mógłby operować w bezpośrednim sąsiedztwie ich wybrzeży. Pojawiły się również niepotwierdzone doniesienia o planach przesiedlenia do Somalilandu Palestyńczyków ze Strefy Gazy, co wywołało ostry sprzeciw Somalii oraz Autonomii Palestyńskiej.

Uznanie Somalilandu przez Izrael potępiły m.in. Unia Afrykańska, Turcja i Chiny. Unia Europejska z kolei zaapelowała o poszanowanie jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii. Somaliland ogłosił niepodległość 35 lat temu, gdy Somalia pogrążyła się w chaosie po upadku dyktatora Siada Barre. Region funkcjonuje od tego czasu autonomicznie i ma własną walutę, armię i policję.

