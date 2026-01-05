"W ostatnich dniach otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące obserwacji sześciu wilków w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Julianów/Obręb" - czytamy na profilu Nadleśnictwo Chojnów - LP na Facebooku.

Leśnicy zaapelowali do mieszkańców o to, by zadbali o bezpieczeństwo zwierząt domowych.

Wilki pod Piasecznem. "Nie są zwierzętami agresywnymi wobec ludzi"

Informację o zaobserwowaniu watahy wilków w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą leśnicy zamieścili na profilu w mediach społecznościowych w piątek. We wpisie zastrzegli, że "opadający z drzew śnieg zatarł tropy" i nie udało się jednoznacznie potwierdzić tej informacji.

Specjaliści planują rozmieścić w najbliższych dniach fotopułapki, które "pozwolą lepiej rozpoznać sytuację i potwierdzić ewentualną obecność wilczej rodziny" - czytamy we wpisie.

Leśnicy podkreślają, że "wilki nie są zwierzętami agresywnymi wobec ludzi – z natury unikają kontaktu z człowiekiem i nie stanowią dla niego zagrożenia".

Zgodnie z opublikowanym w 2021 roku raportem "Ataki wilków na ludzi: aktualizacja za lata 2002-2020", sporządzonym przez Norweski Instytut Badań Naturalnych (NINA) na przestrzeni 18 lat znaleziono dowody na zaledwie 12 ataków wilków na człowieka w całej Europie oraz Ameryce Północnej. Dwa z tych ataków okazały się śmiertelne.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Ameryce Północnej żyje niemal 60 tys., a w Europie około 15 tys. wilków, ryzyko ataku jest "o wiele za niskie, by je policzyć" - napisali norwescy eksperci w raporcie.

Ludzie bardziej powinni się obawiać o domowe zwierzęta.

Wilki nie są zagrożeniem dla ludzi. W lesie trzeba odpowiednio się zachować

Las jest naturalnym środowiskiem życia wilków, które pełnią w ekosystemie bardzo ważną rolę. Regulują liczebność zwierząt kopytnych i dzięki temu "przyczyniają się do zachowania równowagi przyrodniczej" - podkreślają specjaliści z Nadleśnictwa Chojnów.

"Zwracamy jednak uwagę na kwestię bezpieczeństwa zwierząt domowych. Podczas spacerów po lesie psy powinny być bezwzględnie prowadzone na smyczy. Pies puszczony luzem może oddalić się od opiekuna, zbliżyć do dzikich zwierząt lub zostać potraktowany jako intruz na terytorium wilczej rodziny. W takich sytuacjach to właśnie pies, a nie człowiek, może być narażony na niebezpieczeństwo" - informują leśnicy.

Dlatego też zalecają mieszkańców terenów, na których wilki mogą przebywać "odpowiedzialne zachowanie w lesie". Oznacza to "trzymanie psów na smyczy, poruszanie się po wyznaczonych trasach i zachowanie spokoju" - czytamy we wpisie.

Dzięki takiemu zachowaniu będzie można "bezpiecznie współistnieć z dziką przyrodą i ograniczać niepotrzebne sytuacje konfliktowe" - przekonują specjaliści.

