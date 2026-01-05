Trzęsienie ziemi w ukraińskich służbach. Dymisja szefa SBU

Generał Wasyl Maluk zostanie zastąpiony na stanowisku szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęnski.

Dwóch mężczyzn siedzi przy masywnym drewnianym stole w sali konferencyjnej, rozmawiając.
Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawia z szefem SBU Wasylem Malukiem

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wczesnym popołudniem opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że odbył spotkanie z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylem Malukiem i przekazał, że generał nie będzie już pełnił tej funkcji. 

 

"Podziękowałem mu za służbę bojową i zaproponowałem, aby skupił się właśnie na tym obszarze" - przekazał ukraiński prezydent. Zaznaczył, że Ukraina potrzebuje intensyfikacji i poprawy skuteczności operacji asymetrycznych przeciwko Federacji Rosyjskiej. 

Maluk nie jest już szefem SBU. Zełenski: Powierzyłem mu nowe zadanie

"To właśnie w tym Wasyl jest najsilniejszy i właśnie to będzie kontynuował w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Powierzyłem Wasylowi Maliukowi zadanie uczynienia naszych operacji asymetrycznych najsilniejszymi na świecie" - zakomunikował. 

 

Zełenski podkreślił, że zapewnia "niezbędne zasoby i wsparcie polityczne" do wykonania tego zadania. 

 

Prezydent Ukrainy przekazał też, że z byłym już szefem SBU omówił kandydatury jego ewentualnych następców

 

"Odchodzę ze stanowiska szefa Służby Bezpieczeństwa. Pozostaję w strukturach SBU, aby realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które nadal będą wyrządzać wrogowi maksymalne szkody" - potwierdził Maluk. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
