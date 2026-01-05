Do zdarzenia doszło przy peronie numer 3 na Dworcu Centralnym. - Do zdarzenia doszło o godzinie 14.38. Mogę potwierdzić, że jedna osoba nie żyje. Nie udzielamy więcej informacji - przekazał polsatnews.pl mł. aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego warszawskiej policji.

Stołeczna Szybka Kolej Miejska poinformowała, że z powodu wypadku na stacji Warszawa Centralna, na dalekobieżnej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.

Tragedia na Dworcu Centralnym. Opóźnione pociągi

W związku z tym, od godz. 15 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S3 w kierunku Lotniska Chopina będą kursowały przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu.

O utrudnieniach poinformował również inny przewoźnik - Koleje Mazowieckie. "Wybrane pociągi mogą kursować droga okrężną przez układ podmiejski" - przekazały KM.

- Opóźnienia sięgają od 10 do 15 minut. Pociągi jadą okrężnymi trasami - doprecyzował mł. aspirant Chmura.

Incydent na drugiej linii metra. Interweniowała policja

Przez pewien czas utrudnienia występowały również na drugiej linii warszawskiego metra. Jego rzeczniczka Anna Bartoń poinformowała, że na stacji Kondratowicza na tory wtargnęła osoba postronna. - Pasażer opuścił już stację. Wraz z policją sprawdzamy infrastrukturę - dodała.

W związku z tym wyłączone z użytkowania były trzy stacje - Bródno, Kondratowicza i Zacisze. Metro kursowało na skróconej trasie Bemowo - Trocka.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą. Po godz. 16:30 poinformowano o zakończeniu utrudnień. Pociągi drugiej linii metra kursują już na pełnej trasie Bemowo-Bródno - przekazał ZTM.

