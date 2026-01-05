Spotkanie "koalicji chętnych" w Paryżu zapowiedział pod koniec grudnia prezydent Francji Emmanuel Macron. Wskazał wówczas, że kraje koalicji mają rozmawiać o sfinalizowaniu konkretnego wkładu każdego z nich na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Macron wystąpił ze swoją inicjatywą dzień po rozmowach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa na Florydzie.

Prezydent Francji poruszył też temat spotkania koalicji chętnych w swoim noworocznym orędziu. Zapowiedział w nim, że sojusznicy Ukrainy podejmą konkretne zobowiązania, by chronić Ukrainę i zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój w Europie.

Spotkanie "koalicji chętnych" w Paryżu. Będzie reprezentacja USA

Spotkaniu w Paryżu będą przewodniczyć Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oprócz przywódców krajów europejskich wezmą w nim udział m.in. premier Kanady Mark Carney, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Według Zełenskiego w Paryżu dojdzie też do spotkania z amerykańskimi wysłannikami.

Zebranie koalicji chętnych jest jednym z szeregu konsultacji poświęconych Ukrainie. W poniedziałek rozmawiają dowódcy wojskowi państw tworzących "koalicję chętnych". Natomiast w sobotę w Kijowie obradowali doradcy ds. bezpieczeństwa krajów wspierających Ukrainę. Ich rozmowy dotyczyły trzech obszarów: planu pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa oraz przyszłej odbudowy Ukrainy. Polskę reprezentował wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który jest doradcą Tuska ds. bezpieczeństwa narodowego.

Kupiecki przekazał w sobotę, że doradcy rządów ds. bezpieczeństwa zapoznali się z efektami ostatnich uzgodnień amerykańsko-ukraińskich "tak, aby jako koalicja chętnych móc dokładnie zaplanować europejski wkład - cywilny, wojskowy, a w przyszłości także rozwojowy". Dodał, że pakiet gwarancji bezpieczeństwa musi zostać wkomponowany w ramowe porozumienie bezpieczeństwa między Ukrainą a USA.

Zełenski: Kwestie bezpieczeństwa będą omówione 6 stycznia

Prezydent Zełenski zaś powiedział, że kwestie wypracowane przez doradców ds. bezpieczeństwa mają być 6 stycznia zatwierdzone przez przywódców sojuszniczych państw. Dzień później - 7 stycznia - rozmowy doradców będą kontynuowane. Mają być też omawiane kolejne kroki dotyczące spotkań przywódców Europy i Stanów Zjednoczonych.

Zełenski wyraził nadzieję, że do końca stycznia zostanie zwołany w Stanach Zjednoczonych szczyt liderów, na którym omówione będą propozycje zakończenia wojny.

Po rozmowach na Florydzie pod koniec grudnia Trump i Zełenski ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.

Trump pytany o to, czy obiecał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, odpowiedział twierdząco, lecz sugerował, że to Europa poniesie główny ich ciężar. Amerykański prezydent ocenił, że uzgodniono ok. 95 proc. kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

Wtorkowe konsultacje w Paryżu odbędą się w cieniu amerykańskiej interwencji wojskowej w Wenezueli, w wyniku której przywódca tego kraju Nicolas Maduro został pojmany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych. USA zarzucają mu przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

