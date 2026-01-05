Seria zatrzymań po sylwestrowej nocy. W ręce policji trafiło kilkanaście osób

Rzeszowscy policjanci od kilku dni pracują nad sprawą bójki, do której doszło wieczorem w Sylwestra. Około godziny 22:30 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu w jednym hoteli pod Rzeszowem, w którym brała udział grupa mężczyzn.

Na miejsce wysłano policyjne patrole. Po przyjeździe funkcjonariusze w jednym z pokoi zastali trzech młodych mężczyzn z zaczerwienionymi rękami i twarzami. "Ponieważ istniało podejrzenie, że brali udział w zdarzeniu, zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnej izby zatrzymań" - podano w komunikacie.

Niedługo później po pozostawioną saszetkę zgłosił się pijany 16-latek, który trafił do policyjnej izby dziecka.

Rzeszów. Bójka między kibicami Stali i Resovii. Policja zatrzymała 14 osób

W trakcie prowadzonych przez funkcjonariusze czynności okazało się, że w hotelu kilka pokoi zostało wynajętych przez sympatyków Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów. W pewnym momencie uczestnicy dwóch osobnych imprez spotkali się na korytarzu. "Wówczas doszło do konfrontacji, która przerodziła się w bójkę. W jej efekcie jeden z uczestników z obrażeniami głowy trafił do szpitala" - czytamy.

W ciągu trzech dni od zdarzenia policja zatrzymała w sumie 14 osób, w wieku od 16 do 23 lat. Jeden z nich sam zgłosił się na komendę.

Zarzuty i środki zapobiegawcze. Uczestnikom grozi do 5 lat więzienia

"W efekcie 10 pełnoletnim uczestnikom zdarzenia przedstawiono zarzuty udziału w bójce, podczas której zadawali sobie wzajemnie uderzenia rękami i nogami, narażając się tym samym na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub utraty życia, dopuszczając się tego czynu publicznie, bez powodu, rażąco lekceważąc obowiązujący porządek prawny" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Rzeszowska prokuratura wobec dziewięciu zatrzymanych zastosowała środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakaz opuszczania kraju.

Nie jest wykluczone, że będą kolejne zatrzymania. "Policjanci nadal prowadzą intensywnie czynności w tej sprawie. Typują i ustalają personalia wszystkich osób, które tej nocy brały udział w zdarzeniu" - podano.

O losie nieletnich uczestników bójki zdecyduje sąd rodzinny. Pozostałym grozi nawet do pięciu lat więzienia.

