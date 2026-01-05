Amerykański tabloid wskazuje, że Joe Biden wysoką emeryturę zyskał dzięki długiej karierze politycznej. Pobory byłego prezydenta stały się przedmiotem analizy National Taxpayer Union Foundation - organizacji zajmującej się podatkami w USA. Wiceprezes instytucji Demian Brady wyjaśnia, że Biden zarobił "ogromną sumę" z dwóch funduszy emerytalnych w pierwszym roku swojej emerytury.

83-letni polityk w 2025 roku miał otrzymać 417 tysięcy dolarów (w przeliczeniu około 1,5 mln zł). To największa, finansowana przez podatników emerytura spośród wszystkich byłych prezydentów USA.

Emerytura Joe Bidena. Większa niż pensja prezydenta

Jak wskazuje "NYP", szacunkowa roczna suma emerytury Bidena jest dwukrotnie wyższa od tego, co otrzymał Barack Obama i o 17 tysięcy dolarów wyższa niż roczna pensja Bidena jako prezydenta, który otrzymywał w czasie swoich rządów 400 tysięcy dolarów.

Biden zgromadził pokaźną sumę dzięki długoletniej służbie publicznej jako senator, wiceprezydent i prezydent. Brady wskazuje, że taka ścieżka kariery pozwoliła wykorzystać "lukę prawną" i dostęp do różnych funduszy emerytalnych finansowanych z kasy państwa. Konkretnie chodzi o świadczenia wynikające z ustawy o byłych prezydentach i Systemu Emerytalnego Służby Cywilnej dla byłych senatorów.

Dodatkowe świadczenia dla byłych prezydentów

To jednak nie wszystkie korzyści finansowe, na jakie Joe Biden może liczyć. Amerykańska administracja ma funduszu przeznaczony na dodatkowe świadczenia dla ustępujących prezydentów. To pieniądze na prowadzenie biura, sprzęt i opłacenie personelu. W 2026 Biden otrzyma na te cele 1,5 mln dolarów, z czego 727 tysięcy dolarów to koszty utrzymania powierzchni biurowej.

Dla porównania byli prezydenci Polski otrzymują świadczenia emerytalne w znacznie niższej kwocie. Pod koniec listopada miesięczną emeryturą pochwalił się Andrzej Duda, który w internetowym wpisie wskazał, że otrzymał na konto nieco ponad dziewięć tysięcy złotych.

