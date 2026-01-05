Radosław Fogiel w "Graffiti" [OGLĄDAJ]
aktualizacja: Polska
Jakie będą konsekwencje ataku USA na Wenezuelę? Co z planem pokojowym dla Ukrainy? Gościem Marcina Fijołka w "Graffiti" był wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych i poseł PiS Radosław Fogiel.
Transmisja na żywo w Polsacie, Polsat News oraz portalach Interia i polsatnews.pl.
