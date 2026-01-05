Produkty dla niemowląt wycofane ze sklepów. Jest ostrzeżenie

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nestle Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt" - przekazano w komunikacie inspektoratu.

Działanie Nestle jest wynikiem wewnętrznej kontroli firmy, którą przeprowadzono po tym, jak konieczne było wycofanie dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 roku. Dochodzenie ujawniło niezgodność jakościową jednego ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, wykorzystywanego do produkcji mleka dla niemowląt.

"Przyczyną źródłową okazał się stosowany w niewielkiej ilości składnik pochodzący od zewnętrznego dostawcy, w którym stwierdzono obecność cereulidyny. Cereulidyna może być wytwarzana przez niektóre szczepy mikroorganizmu Bacillus cereus, a w przypadku spożycia może powodować dolegliwości pokarmowe" - przekazała spółka.

Produkty Nestle wycofywane ze sklepów. Ryzyko spożycia bakterii

Producent wycofuje z rynku partie produktu specjalistycznego NAN Expertpro Total Comfort (400 g), mleka od pierwszych chwil życia NAN Optipro Plus 1 (400 g), a także NAN Supremepro 1 (400 g), NAN Optiproplus 1 (200 ml), NAN Optiproplus 1 (90 ml), NAN Optiproplus 1 (70 ml), NAN Expertpro HA 1 (400 g), NAN Supremepro 2 (800 g), PRE NAN (70 ml), NAN Expertpro bezlaktozowy (400 g), NAN Optipro Plus 1 (800 g).

Numery partii wycofywanych produktów, których dystrybutorem jest Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, dostępne są na stronie internetowej GIS, w zakładce "Aktualności/Ostrzeżenia".

GIS przekazał, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji dystrybutor podjął działania, by partie zniknęły z półek, a informacja o zagrożeniu dotarła do konsumentów.

Dodano, że żadne inne produkty wprowadzane przez Nestle Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem.

Zalecenia GIS i Nestle ws. zanieczyszczonych produktów

Zgodnie z zaleceniami GIS, nie należy konsumować produktów z partii wymienionych w ostrzeżeniu. Osoby, które po ich spożyciu zaobserwowały u siebie objawy chorobowe, powinny niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W kwestiach dotyczących wymiany towaru lub dodatkowych pytań Nestle Polska zaprasza do kontaktu z serwisem konsumenta.

Bakterie Bacillus cereus to powszechnie występujące w środowisku drobnoustroje, które odpowiadają za dwa rodzaje zatruć pokarmowych.

Pierwszy z nich to zespół wymiotny, wywoływany przez toksynę wytworzoną w żywności jeszcze przed jej spożyciem - jest ona odporna na wysoką temperaturę, dlatego nawet podgrzanie potrawy nie zawsze eliminuje zagrożenie.

Drugi rodzaj to zespół biegunkowy, do którego dochodzi, gdy bakterie lub ich przetrwalniki dostaną się do organizmu i w jelitach zaczną produkować toksyny. Objawia się on silnymi bólami brzucha i wodnistą biegunką.

