- Wygrana w 2025 roku, w tym wśród młodych widzów, to dla nas ogromny powód do satysfakcji. Naszym celem jest tworzenie telewizji, która angażuje wszystkich widzów - od młodych po dojrzałych. Wyniki oglądalności pokazują, że strategia Polsatu działa - podkreśla Piotr Żak, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Polsat umiejętnie buduje ramówkę, łącząc atrakcyjne treści zarówno dla młodszej, jak i starszej widowni. Sukces i wśród wszystkich widzów, i w grupie młodych widzów jednoznacznie dowodzi, że stacja doskonale balansuje ofertę programową, odpowiadając na potrzeby różnych pokoleń.

Ogromny sukces Telewizji Polsat. Jako jedyna stacja poprawiła udziały

Pod względem oglądalności Polsat zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich widzów. Jako jedyna stacja z tzw. Wielkiej Czwórki (Polsat, TVN, TVP 1 i TVP 2) poprawiła udziały rok do roku. W grupie wszystkich widzów wzrost ten wyniósł 3,4 proc. a w grupie komercyjnej 16-34 aż 7 proc.

Również jako jedyna stacja wśród telewizji Wielkiej Czwórki Polsat urósł w Primi Time czyli w godzinach 20-23. W grupie komercyjnej o 13,9 proc. a w grupie 4+ aż o 15,1 proc. Pozostałe stacje zaliczyły spadki.

red. / polsatnews.pl