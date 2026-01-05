Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. obrazowanie dna morskiego czy datowanie radiowęglowe), badacze odsłonili kolejne tajemnice historii od starożytnego Egiptu, przez Amerykę Środkową, po prehistoryczne osady europejskie.

Każde z tych odkryć nie tylko wzbogaca wiedzę o przeszłości, ale często zmienia podejście do wcześniej ustalonych teorii dotyczących kultury czy władzy.

Grobowiec faraona w Dolinie Królów

Jednym z najważniejszych odkryć 2025 r. było odnalezienie grobu egipskiego faraona Tuthmose II w Dolinie Królów. To pierwsza nowa królewska nekropolia odkryta tam od ponad stu lat i jednocześnie brakujący element XVIII dynastii, który uzupełnia historię panowania tego władcy ok. 3500 lat temu.

Znalezisko obejmuje fragmenty tekstów grobowych, ceramikę oraz elementy wyposażenia funeraryjnego, rzucają nowe światło na praktyki pogrzebowe oraz związki dynastyczne w okresie nowego imperium Egiptu.

Królewski grobowiec Majów w Caracol

W dżunglach Belize archeolodzy z University of Houston natrafili na 1700-letni grobowiec, który prawdopodobnie należał do założyciela miasta Caracol, znanego jako Te' K'ab Chaak.

Zjawisko ujawniło artefakty, takie jak ceramiczne naczynia, fragmenty jadeitowej maski i muszle, wskazujące na kontakt z odległymi regionami Ameryki Środkowej, w tym Teotihuacan, jedną z najpotężniejszych metropolii starożytności. To odkrycie przybliża badaczom strukturę władzy i handlu między wielkimi centrami Majów.

Unikalna figura mezolityczna

W Azerbejdżanie archeolodzy odkryli niezwykle rzadką 8400-letnią figurę z kamienia, pochodzącą z okresu mezolitu, wykonaną z lokalnego kamienia z mikroskopijnymi grawerunkami.

Artefakt ten jest jednym z najstarszych znanych przykładów wczesnej sztuki figuratywnej w tej części Azji i daje unikatowy wprost wgląd w to, jak symbolicznie przedstawiało się kiedyś człowieka.

Zatopione miasto

Niezwykłe odkrycie pochodzi także z dna Atlantyku. Archeolodzy z Francji znaleźli pozostałości długiego na 120 metrów muru, który datuje się na ponad 7000 lat.

Struktury kamienne, które prawdopodobnie pełniły funkcje obronne lub rybackie, świadczą o obecności miasta, którego mieszkańcy potrafili tworzyć zaawansowane obiekty w epoce neolitycznej.

Nowe freski w Willi Poppei

We Włoszech pod Oplontis, niedaleko Pompejów, odsłonięto świeże freski w Willi Poppei Sabiny (drugiej żony cesarza Nerona), datowane na I w. p.n.e.-I w. n.e.

Prace archeologiczne wydobyły na światło dzienne kolejne sale i fragmenty malowideł przedstawiających pawie oraz maski teatralne, uzupełniając obraz życia rzymskich elit tuż przed tragiczną w skutkach erupcją Wezuwiusza w 79 r.n. e. Zachowane kolory i detale dostarczają informacji o gustach artystycznych i rytuałach reprezentacyjnych tej fascynującej epoki.

