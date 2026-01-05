Niemcy mieli podsłuchiwać prezydenta Obamę. "Przez lata"

Jak ustalił "Die Zeit", niemiecki wywiad przechwytywał treść rozmów amerykańskiego przywódcy prowadzonych z pokładu prezydenckiego samolotu Air Force One. Było to możliwe, gdyż szyfrowanie komunikacji samolotu nie było szczelne.

Amerykańscy technicy korzystali z kilkunastu częstotliwości, które znał BND.

Niemcy. Barack Obama podsłuchiwany na pokładzie Air Force One

Zgodnie z relacją niemieckiego tygodnika podsłuchiwanie Obamy zakończyło się w 2014 roku, gdy Urząd Kanclerski nakazał wywiadowi, by zakończył podsłuchiwanie Air Force One.

Obama był prezydentem USA w latach 2009-2017.

Nie jest jasne, kiedy niemieckie służby zaczęły podsłuchiwać Obamę i czy nie podsłuchiwano także jego poprzednika, George’a W. Busha - zastrzega "Die Zeit".

Działania niemieckiego wywiadu BND. Angela Merkel nie była informowana

Jak podał niemiecki dziennik, transkrypcje połączeń Obamy przechowywano w jednym egzemplarzu w specjalnej teczce. Dostęp do niej miała wyłącznie wąską grupa w kierownictwie BND, w tym szef tej instytucji i jego zastępcy.

Po lekturze dokumenty skrypty były niszczone, a wnioski trafiały do ogólnych wywiadowczych ocen na temat USA, przekazywanych m.in. do Urzędu Kanclerskiego.

Według ustaleń tygodnika Merkel nie była poinformowana o podsłuchiwaniu Obamy.

Inwigilacja kanclerz Niemiec i Hillary Clinton

Operacja była politycznie drażliwa. Gdy w 2013 roku "Der Spiegel" ujawnił, że amerykańska agencja wywiadowcza NSA przez lata podsłuchiwała telefon Merkel. Kanclerz oświadczyła wtedy, że inwigilacja wśród przyjaciół jest niedopuszczalna.

W wąskim gronie porównywała to do działań Stasi, czyli tajnej policji politycznej działającej w NRD.

W 2014 roku dziennik "Sueddeutsche Zeitung" informował, że niemieckie służby podsłuchiwały ówczesną szefową dyplomacji USA Hillary Clinton. Według "Die Zeit" szef kancelarii Merkel w tym czasie, Peter Altmaier, zarządził zaprzestanie tej praktyki.

Biuro Merkel i BND nie odpowiedziały na pytania na prośbę "Die Zeit" o komentarz.

