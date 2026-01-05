Jak informuje IMGW, w poniedziałek na południu kraju wystąpi małe zachmurzenie, które będzie wzrastać miejscami po południu do umiarkowanego i dużego. Miejscami, głównie na północy Polski, pojawią się przelotne opady śniegu.

Prognoza pogody. Porywisty wiatr i mrozy

IMGW informuje, że w poniedziałek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie od -4 st. C do 0 st. C. Chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat (około -6 st. C.).

Wiatr na południu kraju słaby, na północy słaby i umiarkowany, a na Mazurach okresami porywisty, gdzie lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i możliwe słabe. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w stolicy wyniesie ok. -3 st. C.

W związku z silnymi mrozami IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla części województw podkarpackiego i małopolskiego. W powiecie bieszczadzkim temperatura spadła rano do ok. -17 st. C, a lokalnie nawet do -19 st. C.

Zima nie odpuszcza. Czeka nas mroźna noc

Niższe temperatury spodziewane są również w nocy z poniedziałku na wtorek.

Temperatura minimalna wyniesie wtedy -17 st. C w rejonach podgórskich Sudetów i lokalnie na Mazowszu. Na przeważającym obszarze kraju słupki rtęci wskażą -10 st. C i do ok.-3 st. C nad morzem. W centrum ok. -15 do -16 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny.

W nocy czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie kraju rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, słabe opady śniegu. Opady umiarkowane jedynie w rejonie Bieszczad i tam możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. We wtorek rano na południu wystąpią lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do około 400 m.



Synoptycy przekazali, że niemal cała Europa znajduje się w zasięgu niżów znad Morza Północnego i Tyrreńskiego. Wyże kształtują pogodę nad Skandynawią i w Europie Wschodniej. Północna Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego znad północnej Europy, zaś pogodę nad południową częścią kraju kształtuje klin wyżu znad Ukrainy. Napływa powietrze pochodzenia arktycznego.

