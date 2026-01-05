Oskarżeni - ośmiu mężczyzn i dwie kobiety - zostali pozwani m.in. za szerzenie pogłosek dotyczących rzekomej zmiany płci przez Brigitte Macron. Powodem zarzutów były też uwagi dotyczące różnicy wieku między panią Macron i jej mężem, prezydentem Emmanuelem Macronem, młodszym o niej o 24 lata. Różnicę tę przedstawiano tak, by kojarzyła się z pedofilią.

Sąd wydał wyroki ws. żony Macrona. "Złośliwe, poniżające, obraźliwe"

Ogłaszając wyrok sędzia Thierry Donnard ocenił, że oskarżeni kierowali się "chęcią wyrządzenia szkody", poprzez "złośliwe, poniżające i obraźliwe" wypowiedzi na temat "rzekomych przestępstw pedofilskich". Sąd uznał też, że dowiedziono szkód wyrządzonych pierwszej damie i pogorszenia się jej stanu psychicznego na skutek cybernękania. Skazani mają 10 dni na złożenie apelacji.

Prokuratura przekonywała, że inicjatorami procederu były trzy osoby: Aurelien Poirson-Atlan (na portalach społecznościowych używający pseudonimu Zoe Sagan), Delphine Jegousse (pseud. Amandine Roy, przedstawiająca się jako dziennikarka i medium) i właściciel galerii sztuki Bertrand Scholler.

Pozostałe osoby według prokuratury podążały za przykładem tych głównych sprawców.

Teorie spiskowe na temat Brigitte Macron. We Francji szerzą je od lat

Pierwsza dama nie wypowiadała się podczas procesu. Wystąpiła natomiast jej córka Tiphaine Auziere, która mówiła o negatywnym wpływie, jaki te uporczywe pogłoski miały na stan zdrowia jej matki.

We Francji teorie spiskowe, których obiektem jest Brigitte Macron, pojawiły się krótko po zwycięstwie jej męża w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Szerzące je osoby utrzymują, że pani Macron urodziła się jako Jean-Michel Trogneux - w rzeczywistości jest to imię i nazwisko jej brata.

Francuska para prezydencka wytoczyła latem 2025 r. proces w Stanach Zjednoczonych skrajnie prawicowej publicystce Candace Owens, m.in. za twierdzenia, że Brigitte Macron jest mężczyzną po zmianie płci. Macronowie domagają się w tej sprawie odszkodowania.

adg / polsatnews.pl / PAP