Spięcie minister i Giertycha. "Kompletny absurd"

Sprawa ma swój początek w wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej, która padła w programie "Polityczny WF z gościem". Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentowała szanse na stanowisko wicepremiera dla Polski 2050.

- Jeżeli dalej po wyborach nie będzie stanowiska wicepremiera, no to będzie bardzo głośne i wyraziste pokazanie, jak ta koalicja jest zarządzana i jak działa największy koalicjant - zwróciła uwagę. Mówiąc o wyborach, miała na myśli styczniowe wybory Polski 2050, w których partia wybierze nowe władze.

Pełczyńska-Nałęcz i Giertych. Spór o relacje w koalicji

Jednocześnie podkreśliła, że konsekwencje tej decyzji dotkną najbardziej "dużego koalicjanta". - My z powodu "stołka" z koalicji nie wyjdziemy - zaznaczyła. - Natomiast jeżeli ta koalicja nie jest oparta na dialogu, a na wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Właśnie do tej wypowiedzi odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. "Pani minister uważa, że w ramach koalicji jest ofiarą przemocy? Mam wrażenie, że jest to delikatnie mówiąc kompletny absurd" - ocenił w mediach społecznościowych.

Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie 😎



Niezmiennie stoję tam gdzie stoję: po stronie ludzi, a nie wpływowych lobbystów.



I wygląda na to, że to się niektórym nie podoba. pic.twitter.com/CLx4WyCp6x — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) January 5, 2026

Wpis Giertycha doczekał się odpowiedzi minister. "Jest mi jak najdalej od ofiary. Przeciwnie" - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

"Niezmiennie stoję tam gdzie stoję: po stronie ludzi, a nie wpływowych lobbystów. I wygląda na to, że to się niektórym nie podoba" - podsumowała szefowa resortu funduszy.

