Mariusz Witczak w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z posłem KO Mariuszem Witczakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz polsatnews.pl.
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie Magdalena Górnicka-Partyka - autorka podcastu "Stan Wyborczy - o polityce w Ameryce".
