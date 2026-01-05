Marcin Duma w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie Marcin Duma z Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwoje poważnych ludzi, mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie na tle żółto-szarego gradientu z logo programu "Najważniejsze pytania" w tle.
Polsat News
Program "Najważniejsze pytania" z udziałem Marcina Dumy

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
MARCIN DUMANAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPROGRAM

