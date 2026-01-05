Po amerykański ataku na Wenezuelę Biały Dom Donald Trump potwierdził w rozmowie z "The Atlantic" chęć aneksji Grenlandii. "Potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony" - powiedział prezydent USA.

Do słów Trumpa odniósł się premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen. "Retoryka Stanów Zjednoczonych jest całkowicie i absolutnie niedopuszczalna" - przekazał polityk.

"Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o tym, że 'potrzebujemy Grenlandii' i łączy nas z Wenezuelą i interwencją militarną, jest to nie tylko błędne. To brak szacunku" - dodał.

Premier Grenlandii odpowiedział Trumpowi: Koniec z fantazjami o aneksji

Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że na Grenlandii panuje demokracja, jest umocowana w sojuszu NATO. W ocenie polityka, choć relacje z USA są dla Grenlandii bardzo ważne od dziesięcioleci, a położenie wyspy jest strategiczne, to wypowiedzi prezydenta USA są obraźliwe.

"Sojusze budowane są na zaufaniu. A zaufanie wymaga szacunku. Groźby, presja i rozmowy o aneksji nie mają miejsca między przyjaciółmi. Tak się nie mówi do narodu, który wielokrotnie wykazał się odpowiedzialnością, stabilnością i lojalnością" - przekazał Nielsen.

"Dość tego. Koniec z presją. Koniec z insynuacjami. Koniec z fantazjami o aneksji. Jesteśmy otwarci na dialog. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Ale musi się to odbywać właściwymi kanałami i z poszanowaniem prawa międzynarodowego" - napisał premier Grenlandii, podkreślając, że odpowiednimi kanałami nie są "obraźliwe posty w mediach społecznościowych"

Żona doradcy Trumpa sugeruje inwazję. "Wkrótce"

W niedzielę premier Grenlandii odniósł się do wpisu opulibkowanego prze Katie Miller, żonę doradcy Donalda Trumpa Stephena Millera i było urzędniczkę depratamentu DOGE kierowanego przez Elona Muska. Miller opublikowała w serwisie X mapę Grenlandii z naniesionymi amerykańskimi barwami.

Premier przekazał na Facebooku, że publikacja "nie jest powodem do paniki". "Obraz, którym podzieliła się Katie Miller, przedstawiający Grenlandię owiniętą w amerykańską flagę, niczego nie zmienia. Nasz kraj nie jest na sprzedaż, a nasza przyszłość nie jest determinowana przez posty w mediach społecznościowych" - napisał Nielsen.

"Nie ma powodu do paniki. Ale jest dobry powód, aby głośno sprzeciwiać się brakowi szacunku" - dodał premier Grenlandii.

