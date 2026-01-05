Temperatura spadnie do minus 18 stopni. Ostrzeżenia dla siedmiu województw

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw. W nocy temperatura może spać nawet do -18 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 21 i potrwają aż do środy rano. W tym czasie w Polsce występować będą zjawiska, które mogą grozić zdrowiu i życiu oraz powodować straty materialne.

Samochód całkowicie pokryty grubą warstwą śniegu, z widocznymi wycieraczkami sterczącymi ze śniegu.
PAP/Piotr Kowala
IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla siedmiu województw

Ostrzeżeniami I stopnia przed silnym mrozem dotyczą siedmiu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy od -14 do -18 st. C. Wiatr będzie słaby - średnia wiatru wyniesie od 5 do 10 km/h.

 

"Miejscami utworzą się mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza w centrum i na północy" - przekazało IMGW.

 

Minister Infrastruktury: GDDKiA pozostaje w pełnej gotowości

Raport bieżący o warunkach pogodowych w nadchodzących dniach opublikował w serwisie X także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie pozostawia on wątpliwości - trudne, zimowe warunki będą się w Polsce utrzymywać. Niskich temperatur doświadczać będziemy co najmniej do 11 stycznia.

 

"W centrum Polski, na północnym wschodzie oraz wschodzie nocami temperatura spadać będzie do -15/18 st. C, a w rejonach górskich oraz lokalnych zastoiskach chłodu nawet punktowo do -20 st. C. Na pozostałym obszarze kraju temperatury minimalne wyniosą około -10°C" - przekazał minister infrastruktury.

 

"GDDKiA pozostaje w pełnej gotowości. Do dyspozycji służb jest ponad 2100 pługosolarek, blisko 640 pługów oraz 288 magazynów soli" - poinformował Klimczak.

 

 

WIDEO: Michał Dworczyk o kondycji polskiej armii. "Nie będziemy mieli żołnierzy"
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
