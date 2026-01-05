Ostrzeżeniami I stopnia przed silnym mrozem dotyczą siedmiu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy od -14 do -18 st. C. Wiatr będzie słaby - średnia wiatru wyniesie od 5 do 10 km/h.

"Miejscami utworzą się mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza w centrum i na północy" - przekazało IMGW.

⚠️ OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

🥶 Silny mróz stopień 1 (prawd. 80%)

W nocy miejscami -17°C do -15°C.

Wiatr słaby 5–10 km/h.



🕘 Ważne:

05.01.2026, 21:00 → 07.01.2026, 09:00

ℹ️ Ostrzeżenie może być kontynuowane.

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 5, 2026

Minister Infrastruktury: GDDKiA pozostaje w pełnej gotowości

Raport bieżący o warunkach pogodowych w nadchodzących dniach opublikował w serwisie X także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie pozostawia on wątpliwości - trudne, zimowe warunki będą się w Polsce utrzymywać. Niskich temperatur doświadczać będziemy co najmniej do 11 stycznia.

"W centrum Polski, na północnym wschodzie oraz wschodzie nocami temperatura spadać będzie do -15/18 st. C, a w rejonach górskich oraz lokalnych zastoiskach chłodu nawet punktowo do -20 st. C. Na pozostałym obszarze kraju temperatury minimalne wyniosą około -10°C" - przekazał minister infrastruktury.

"GDDKiA pozostaje w pełnej gotowości. Do dyspozycji służb jest ponad 2100 pługosolarek, blisko 640 pługów oraz 288 magazynów soli" - poinformował Klimczak.

