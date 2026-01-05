Ameryka, Azja i Europa - to przede wszystkim tam eksperci obserwują wulkany, które wkrótce mogą przebudzić się z drzemki.

Zagrożenie w USA, Indonezji i na Hawajach

W Stanach Zjednoczonych zainteresowanie budzi podwodny Axial Seamount, który leży u wybrzeży stanu Oregon. Zauważa się tam przyrost magmy i więcej lokalnych trzęsień ziemi. Prof. William Wilcock z Uniwersytetu Waszyngtońskiego nie wykluczył w rozmowie z CNN, że na początku 2026 r. może dojść do wybuchu. Uspokaja jednak fakt, że zdaniem specjalistów mieszkańcy wybrzeża USA raczej nie odczuliby jego skutków. Znajduje się po prostu zbyt głęboko (1400 m p.p.m.).

NOAA, Wikimedia Commons Eksperci obserwują Axial Seamount, podwodny wulkan u wybrzeży USA

Uwagę zwraca też trwająca od roku erupcja hawajskiego Kilauea. Na początku grudnia miała miejsce 38. faza aktywności, pod koniec roku wydarzyła się 39., a i to nie było "ostatnim słowem" wysokiej na 1247 m struktury, która potrafiła już w swojej historii niszczyć miasteczka (np. Kalapana i Kaimu w 1990 r.) i powodować ogromne straty w infrastrukturze.

ZOBACZ: Erupcja wulkanu w Etiopii. Wybuchł pierwszy raz od 10 tysięcy lat

W azjatyckiej Indonezji niepokój wzbudza Merapi. Ten szczyt potrafił już doprowadzić do wielu tragedii swoimi wybuchami. W wyniku erupcji z 2010 r. zginęło ponad 350 osób. Aktualnie Indonezyjska Służba Wulkanologiczna nadała mu status alarmowy 3. stopnia (drugi najwyższy) i ocenia, że strefa zagrożenia obejmuje ok. 3-7 kilometrów od szczytu. W grudniu notowano przypadki spływów lawy oraz gorącego materiału z kopuły.

Kang Henry Irawan, Wikimedia Commons Aktywny wulkan Merapi w Indonezji, gdzie obowiązuje alarm 3. stopnia

Podwyższony alarm na Islandii

Z kolei na Filipinach widać działalność dającego o sobie coraz bardziej znać Kanlaona. Tamtejsze państwowe centrum sejsmologiczne wydało 2. stopień alarmowy (5. to najwyższy poziom), oznaczający możliwość zagrożenia magmowego, tektonicznego lub hydrotermalnego. Niedawno z wulkanu intensywnie wydobywał się popiół.

ZOBACZ: Uśpiony od setek tysięcy lat wulkan budzi się do życia. Naukowcy ostrzegają

22 grudnia 2025 zaobserwowano dwie emisje popiołu. Jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (Phivolcs), na początku tygodnia wulkan Kanlaon wyrzucał popiół cztery razy, kolejno:

9:01-9:20

10:29-11:07

16:05-18:02

20:31-21:10

Bien02, Wikimedia Commons Wulkan Kanlaon na Filipinach daje o sobie znać wzmożoną aktywności

Bez wątpienia w ostatnim czasie i latach, góra ta silnie dawała o sobie znać wzmożoną aktywnością. Doprowadziła ona do strat rzędu około 4 mln dolarów i zniszczyła niemal 2700 domów. W związku z tym, że Kanlaon pozostaje aktywny, niewykluczone, że kolejny wybuch pojawi się w 2026 r.

Od 2021 r. trwa seria erupcji na islandzkim wulkanicznym półwyspie Reykjanes. Zmusiła ona m.in. do częstych ewakuacji mieszkańców rybackiego miasta Grindavik. Obecnie lokalne służby nadały temu miejscu status podwyższonego niepokoju w związku z procesami geologicznymi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zmiana waluty w Bułgarii. Kraj wszedł do strefy euro Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl