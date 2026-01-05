Premier opublikował post w języku angielskim, dwa dni po operacji wojskowej USA w Wenezueli.

"Nikt nie potraktuje poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik. Teraz to jest jasne. Musimy w końcu uwierzyć we własną siłę, musimy się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy wcześniej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Inaczej jesteśmy skończeni" - podkreślił Donald Tusk w serwisie X.

No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026

Atak w Wenezueli i reakcja Unii Europejskiej

W sobotę w nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły atak w Wenezueli i schwytały prezydenta Nicolasa Maduro, który zostanie oskarżony w USA. Po tej interwencji 26 państw Unii Europejskiej wystosowało odezwę. To niemal wszystkie kraje członkowskie. Dokumentu nie podpisały Węgry.

Donald Trump grozi kolejną interwencją wojskową. Kolumbia rozmieszcza tysiące żołnierzy na granicy

"Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i powstrzymania się od dalszej eskalacji oraz poszanowania prawa międzynarodowego". Unia apeluje również o "poszanowanie woli narodu", które wskazano jako jedyny sposób na przywrócenie demokracji w Wenezueli.

26 państw UE wskazała również, że Wspólnota wielokrotnie podkreślała, iż reżim Maduro nie posiada legalnej legitymacji prawnej i wzywała do demokratycznej transformacji w kraju. "Prawo obywateli Wenezueli do kształtowania własnej przyszłości musi być respektowane (...). Poszanowanie woli Wenezuelczyków pozostaje jedynym sposobem przywrócenia demokracji i rozwiązania obecnego kryzysu" - napisano w oświadczeniu.

