Donald Trump odniósł się w ten sposób w wywiadzie do obaw, że po realizacji gróźb wobec Wenezueli, zrealizuje też swoje wielokrotne zapowiedzi przyłączenia Grenlandii do USA.

Dziennikarz pisma zapytał go o słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który zaznaczył w sobotę, że atak na Wenezuelę pokazuje, że "jeśli Trump mówi, że coś zrobi (...) to nie są to puste słowa".

"Potrzebujemy jej dla obrony". Trump o Grenlandii

Prezydent USA odparł, że interpretacja tych słów nie należy do niego. - Naprawdę nie wiem. Marco mi wczoraj bardzo pochlebiał. Wiesz, nie odnosiłem się wtedy do Grenlandii. Ale potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki".

ZOBACZ: "Precedens, który ośmieli inne państwa". Eksperci ostrzegają przed skutkami ataku USA

Obawy o przyszłość Grenlandii podsyciła w sobotę Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE Elona Muska zamieściła na portalu X mapę Grenlandii pokolorowaną w barwy amerykańskiej flagi z dopiskiem "wkrótce".

Ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen zaapelował w niedzielę o pełne poszanowanie integralności terytorialnej Królestwa Danii.

"Przypomnienie dotyczące Stanów Zjednoczonych i Królestwa Danii: jesteśmy bliskimi sojusznikami i powinniśmy kontynuować współpracę w tym charakterze" - napisał na X Moeller Soerensen.

"Oczekujemy pełnego poszanowania integralności terytorialnej Królestwa Danii" - dodał.

ZOBACZ: "Zmieniliśmy się w światowego tyrana". Demokraci krytykują Trumpa

Wśród władz Danii oraz Grenlandii operacja USA w Wenezueli budzi niepokój w związku ze wcześniejszymi zapowiedziami Trumpa o konieczności przejęcia Grenlandii. Pod koniec grudnia amerykański prezydent mianował Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Polityk w mediach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

Donald Trump grozi następczyni Maduro

W trakcie wywiadu Trump zagroził również nowej przywódczyni Wenezueli Delcy Rodriguez, że zapłaci ona "cenę wyższą niż Maduro" jeśli "nie zrobi tego, co słuszne".

- Jeśli ona nie zrobi tego, co słuszne, zapłaci bardzo wysoką cenę, pewnie wyższą, niż Maduro - powiedział Trump.

Mimo wcześniejszej krytyki amerykańskiej interwencji w Iraku i idei "nation building", Trump ocenił przy tym, że przypadek Wenezueli jest inny.

ZOBACZ: Wenezuelska armia w gotowości. Szef MON wskazał następcę Maduro

- Odbudowa nie jest taką złą rzeczą w przypadku Wenezueli. Ten kraj zszedł na psy. To państwo upadłe. To totalnie upadłe państwo. To państwo, które jest katastrofą w każdym względzie - dodał. Pytany, w jaki sposób przypadek Wenezueli jest inny od Iraku, Trump odparł, że należy o to pytać George'a W. Busha.

- Ja nie zrobiłem Iraku. To był Bush. Musisz zapytać Busha, bo nigdy nie powinniśmy byli wchodzić do Iraku. To rozpoczęło katastrofę na Bliskim Wschodzie - ocenił.

Jeszcze w sobotę Trump zapewniał, że nowa przywódczyni Wenezueli - nieuznawana formalnie przez USA, lecz pełniąca funkcję wiceprezydentki - spełni żądania USA i "jest skłonna robić to, co konieczne, by uczynić Wenezuelę ponownie wielką". Niedługo później w telewizyjnym orędziu Rodriguez potępiła amerykańską operację, wezwała do uwolnienia Maduro i zapowiedziała, że nie zgodzi się, by Wenezuela była czyjąkolwiek kolonią.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni