Wyjechali na wakacje mimo ostrzeżeń. MSZ podało nowe informacje o Polakach
Polskie MSZ poinformowało w niedzielę, że jest w stałym kontakcie z Polakami, którzy – mimo ostrzeżeń resortu – wyjechali na należącą do Jemenu wyspę Sokotrę. Według MSZ warunki, w jakich obecnie przebywają nasi rodacy, są dobre.
Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów turyści nie mogą opuścić wyspy.
"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu – w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Przypomniał również, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu.
Polacy utknęli na wyspie. "Nasi obywatele są bezpieczni"
- Niestety, grupa naszych obywateli zdecydowała się tam spędzić urlop. Weryfikujemy jeszcze ich dokładną liczbę. Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej jest w kontakcie z naszymi obywatelami - powiedział w rozmowie z Polsat News Maciej Wewiór.
Jak dodał, polska placówka kontaktowała się również z przewoźnikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który ze względu na sytuację w regionie, zawiesił loty do 6 stycznia.
- Ma to związek z tym, że nastąpiła intensyfikacja działań zbrojnych w tamtym regionie. Wiemy, że nasi obywatele są bezpieczni. Nie ma problemów z żywnością, a warunki, w których przebywają są dobre - zapewnił rzecznik polskiego MSZ.
Póki co nie wiadomo jeszcze, ilu Polaków dokładnie przebywa na wyspie. - Kontaktujemy się też z biurami podróży, dlatego mówimy o grupie, a nie konkretnej liczbie - dodał.
