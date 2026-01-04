Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów turyści nie mogą opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu – w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przypomniał również, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu.

Polacy utknęli na wyspie. "Nasi obywatele są bezpieczni"

- Niestety, grupa naszych obywateli zdecydowała się tam spędzić urlop. Weryfikujemy jeszcze ich dokładną liczbę. Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej jest w kontakcie z naszymi obywatelami - powiedział w rozmowie z Polsat News Maciej Wewiór.

Jak dodał, polska placówka kontaktowała się również z przewoźnikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który ze względu na sytuację w regionie, zawiesił loty do 6 stycznia.

- Ma to związek z tym, że nastąpiła intensyfikacja działań zbrojnych w tamtym regionie. Wiemy, że nasi obywatele są bezpieczni. Nie ma problemów z żywnością, a warunki, w których przebywają są dobre - zapewnił rzecznik polskiego MSZ.

Póki co nie wiadomo jeszcze, ilu Polaków dokładnie przebywa na wyspie. - Kontaktujemy się też z biurami podróży, dlatego mówimy o grupie, a nie konkretnej liczbie - dodał.

