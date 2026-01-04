Warmińsko-mazurska policja w żałobie. Funkcjonariuszka zginęła w drodze na służbę

Polska

Nie żyje policjantka z Mikołajek sierż. Klaudia Nasiadko. Funkcjonariuszka zginęła w sobotę w wypadku drogowym w drodze na służbę. Miała 35 lat.

Portret policjantki w mundurze po lewej stronie, obok zdjęcie radiowozu policyjnego na drodze nocą.
Policja Warmińsko-Mazurska
Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę

Warmińsko-mazurska policja opublikowała w niedzielę komunikat informujący o nagłej i tragicznej śmierci policjantki.

 

"Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników życia policjantki nie udało się uratować" - podała policja.

Tragiczny wypadek policjantów. Nie żyje 35-letnia funkcjonariuszka

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami. Dwoje funkcjonariuszy jechało prywatnym samochodem na służbę, którą mieli pełnić razem. W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo.

 

ZOBACZ: Tragiczny finał policyjnego pościgu. Nie żyje kierowca ciężarówki, ranny policjant

 

Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Mrągowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora. Policja podała, że rodzinom funkcjonariuszy została zapewniona pomoc psychologiczna.

 

Warmińsko-Mazurskie. Policjantka zgięła w drodze na służbę. Miała 35 lat

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w policji pełniła od trzech lat i 9 miesięcy, od samego początku w komisariacie w Mikołajkach.

 

"Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka" - przekazała policja.

 

ZOBACZ: Nagła śmierć policjantki z Będzina. Doświadczona funkcjonariuszka miała 49 lat

 

"Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!" - napisano w policyjnym komunikacie.

 

Agata Sucharska / PAP / polsatnews.pl
