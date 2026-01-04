Spadek? Nie, to wyrok! Kobieta od trzynastu lat płaci za błąd sądu

Wszystko zaczęło się w 2013 roku od śmierci wujka pani Moniki, który pozostawił rodzinie mieszkanie. Kobieta od początku go jdnak nie chciała. Wiedziała o problemach finansowych wujka. Postanowiła, że odrzuci spadek. Akt notarialny trafił do Sądu Rejonowego w Legionowie na czas, kobieta stawiła się na rozprawie i potwierdziła odrzucenie. Sprawa – jak wówczas sądziła – została zamknięta.

Lokatorzy zadłużają lokal. Płacić musi pani Monika

Wiosną 2015 roku pani Monika otrzymała list, który wydał jej się absurdalny, jednak okazało się, że zmieni jej życie w piekło. Było to wezwanie z Urzędu Miasta Legionowa aby uzupełnić informacje dotyczące posiadanego przez nią lokalu. W ten sposób pani Monika dowiedziała się, że sąd zgubił jej oświadczenie i przyznał jej udział w mieszkaniu, którego nigdy nie chciała.

- Nasuwa mi się pytanie, dlaczego to ja – osoba, która wszystko zrobiła zgodnie z prawem, w odpowiednim czasie się zrzekła – muszę udowadniać sądowi, że to zrobiłam, a on popełnił błąd? – tłumaczy pani Monika.

ZOBACZ: Na szpitalnym łóżku wręczono mu mandat. Potrącony rowerzysta nie żyje

Kolejne lata to – jak twierdzi – próby "dogadania się" z lokatorami i szukanie sposobu na rozwiązanie sytuacji, w jaką została wplątana nie ze swojej winy.

Żona wujka i jej wnuk, którzy zamieszkują lokal, zadłużają go. Pani Monika nie posiada kluczy, nie użytkuje mieszkania, nie czerpie z niego korzyści. Mimo, że formalnie ma do tego prawo.

Lokatorzy od lat nie płacą rachunków jednak to pani Monika jest jedyną osobą, od której egzekwowane są należności za całą nieruchomość – blokady kont, zajęcia komornicze, wezwania do zapłaty podatków spadają na nią, choć posiada jedną szóstą udziałów. Oni pozostają nietknięci.

Sąd popełnił błąd. Sprawa ciągnie się do dziś

- W tej chwili prowadzonych jest wiele postępowań egzekucyjnych przeciwko temu dłużnikowi i w związku z licznymi skargami na czynności komornika, licytacja nieruchomości nie może jeszcze zostać wyznaczona – mówi Piotr Małecki, rzecznik Izby Komorniczej.

Nie chodzi o kilka postępowań – jest ich kilkadziesiąt. W 2022 roku pani Monika wystąpiła z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Sprawa ciągnie się do dziś – termin za terminem, zmiana sędziego, protokoły, wezwania. W międzyczasie żona zmarłego wujka przekazuje swój udział wnuczkowi, mimo toczących się kilkunastu postępowań sądowych.

ZOBACZ: Zakrapiane spotkania, wypadki pod wpływem alkoholu. Wszystkie grzechy komendy w Kole

Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdza w piśmie z 2022 roku, że sąd popełnił błąd. Stwierdzenie to jednak nie przynosi pani Monice ulgi i nie posuwa sprawy do przodu. Ewentualne uchylenie postanowienia mogłoby źle skończyć się dla dzieci pani Moniki, które odziedziczyłyby spadek z długami. To, że kobieta posiadała zgodę sądu na rozporządzanie majątkiem małoletnich, nie zmienia sytuacji.

Czy polskie prawo jest bezsilne wobec osób wykorzystujących kruczki prawne? Historia z Legionowa sugeruje, że tak. Pani Monika próbuje mediacji – bez efektu. Próbuje sprzedaży – bezskutecznie. Próbuje uzyskać klucze do części nieruchomości w celu wynajmu – nie udaje się. W międzyczasie płaci – za siebie, za innych, za błędy instytucji.



O tym problemie w programie "Państwo w Państwie" rozmawiać będzie Przemysław Talkowski z zaproszonymi do studia gośćmi w najbliższą niedzielę o godz. 19:30 na antenie Telewizji Polsat. Reportaż Jakuba Dybka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni