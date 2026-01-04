"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od godz. 9:55
Polska
Bogdan Rymanowski będzie pytał swoich gości o kwestie dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9.55.
"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Jolanta Niezgodzka, KO
- Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta RP
- Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050
- Wojciech Machulski, Konfederacja
- Łukasz Michniak, Nowa Lewica
- Tobiasz Bocheński, europoseł, PiS
