"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od godz. 9:55

Bogdan Rymanowski będzie pytał swoich gości o kwestie dotyczące bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek o godz. 9.55.

"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Jolanta Niezgodzka, KO
  • Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta RP
  • Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050
  • Wojciech Machulski, Konfederacja
  • Łukasz Michniak, Nowa Lewica
  • Tobiasz Bocheński, europoseł, PiS

