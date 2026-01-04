Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku powiedział, że w niedzielę wieczorem, z uwagi na intensywne opady śniegu, najtrudniejsze warunki na drogach krajowych są na trasie Lębork - Słupsk oraz na Trasie Kaszubskiej w okolicy Szemudu (pow. wejherowski).

- Na jezdniach cały czas pracuje sprzęt odśnieżający, ale z uwagi na to, że opady śniegu są bardzo intensywne, praktycznie zaraz po przejechaniu pojazdu jezdnia jest ponownie zasypana - dodał dyżurny GDDKiA.

ZOBACZ: Mandat za niewywiązanie się z obowiązku. Służby przypominają

Podobnie wygląda sytuacja na drogach wojewódzkich, gdzie cały czas pracuje kilkadziesiąt pojazdów odśnieżających.

Jak podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Jakub Friedenberger, do godz. 18 strażacy odnotowali cztery zdarzenia związane z usuwaniem drzew w pow. słupskim oraz dwie interwencje ratowników w związku samochodami, które utknęły w śniegu.

Atak zimy na Pomorzu. IMGW wydało alerty przed śniegiem i zawiejami

W całym województwie pomorskim do poniedziałku rano obowiązują ostrzeżenia I, II oraz III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem.

Najpoważniejsze - ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w powiatach słupskim, lęborskim oraz bytowskim. Synoptycy prognozują opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 50 cm, punktowo około 60 cm. Tam też wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

ZOBACZ: Nadciąga kolejny atak zimy. Wysłano alert RCB

W powiatach puckim, wejherowskim i kartuskim obowiązują ostrzeżenia II stopnia. Tam synoptycy IMGW prognozują opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm. W tych powiatach prognozowane są też zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

W pozostałej części woj. pomorskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami oraz silnym wiatrem. Tam prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm oraz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego zachodu i zachodu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni