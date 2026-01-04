Prof. Adam Gendźwiłł w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Gościem Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu będzie socjolog, politolog prof. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach Interia i polsatnews.pl.

Mężczyzna w okularach i granatowej marynarce siedzi i mówi, na tle widać rozmazane sylwetki budynków.
Polsat News
Dawid Kryska / polsatnews.pl
ADAM GENDŹWIŁŁGOŚĆ WYDARZEŃPOLSKA

