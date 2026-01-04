Prof. Adam Gendźwiłł w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Gościem Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu będzie socjolog, politolog prof. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na portalach Interia i polsatnews.pl.
