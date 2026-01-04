Pierwsza część reportażu pokazała, że komercyjne polowania to dochodowy biznes, w którym ogromne pieniądze krzyżują się z brakiem kontroli i strzelaniem do zwierząt dla rozrywki. Reporterzy Polsat News dotarli do dowodów i świadków, którzy wskazali, że za odpowiednią opłatą myśliwi są gotowi dopuścić do broni osoby bez doświadczenia łowieckiego oraz pozwolenia na broń. Niektórzy bohaterowie reportażu zdawali sobie sprawę z łamania prawa, jednak podejmowali ryzyko ze względu na wysokie zyski.

Po emisji pierwszej części "Polowania na kasę" Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął natychmiastowe działania, między innymi: złożył zawiadomienie do Prokuratury, a jedną osobę zwolnił dyscyplinarnie za rażące naruszenie prawa i zasad bezpieczeństwa. Zlecono również kontrole wszystkich kół łowieckich organizujących polowania komercyjne.

Druga część głośnego reportażu Polsat News. Kiedy obejrzeć?

Mimo szerokiej debaty publicznej oraz reakcji Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwi zdają się nie liczyć z konsekwencjami. Druga część reportażu pokazuje, że sytuacja w środowisku łowieckim jest jeszcze bardziej niepokojąca. Jak podkreślają autorzy śledztwa - im dalej w las, tym obraz polowań staje się coraz bardziej mroczny.

Tym razem reporterzy Polsat News stawiają pytania: czy polscy myśliwi strzelają do zwierząt, które są pod ochroną? Czy naprawdę wystarczy zapłacić, by w polowaniu mógł wziąć udział każdy, także osoby nieletnie?

Druga część reportażu "Polowanie na kasę - Kłusownicy" z cyklu Polsat News Ujawnia zostanie wyemitowana w niedzielę, 4 stycznia na antenie Polsat News o godz. 21.00.

