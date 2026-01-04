"Polityczny WF z gościem". Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Oglądaj od 11:00

Polska

O politycznej przyszłości Polski 2050 i jej miejscu w rządzącej koalicji oraz rosnącej liczbie zwolenników Polexitu w niedzielnym wydaniu programu "Polityczny WF z gościem" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z minister funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Oglądaj w Polsat News i na polsatnews.pl od 11:00.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie. Po prawej stronie znajduje się logo programu "Polityczny WF z gościem" z napisem "niedziela 11:00" oraz logo "Polsat News".
Polsat News

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

 

 

red. / polsatnews.pl
POLSKA

