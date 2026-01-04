"Polityczny WF z gościem". Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Oglądaj od 11:00
Polska
O politycznej przyszłości Polski 2050 i jej miejscu w rządzącej koalicji oraz rosnącej liczbie zwolenników Polexitu w niedzielnym wydaniu programu "Polityczny WF z gościem" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z minister funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Oglądaj w Polsat News i na polsatnews.pl od 11:00.
