"Natychmiastowe uwolnienie". Chiny oburzone pojmaniem Nicolasa Maduro i jego żony
"Chiny wzywają do (…) natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony" - czytamy w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W komunikacie zaapelowano o "dialog i negocjacje", a także zaapelowano do USA, by nie podważały władzy wenezuelskiego przywódcy.
Komunikat chińskiego resortu spraw zagranicznych opublikowany został o godzinie 13:50 czasu lokalnego na oficjalnej stronie ministerstwa, a także profilach społecznościowych.
"Chiny wyrażają poważne zaniepokojenie przymusowym zatrzymaniem i deportacją prezydenta Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone. Działania USA wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych" - napisano.
"Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony, zaprzestania działań zmierzających do obalenia reżimu wenezuelskiego oraz rozwiązania problemu poprzez dialog i negocjacje" - dodano.
Atak na Wenezuelę. Pekin z twardym stanowiskiem
To już drugi komunikat chińskiego MSZ ws. amerykańskiego ataku na Wenezuelę i zatrzymania Nicolasa Maduro. Kilka godzin wcześniej w odpowiedzi na pytania dziennikarzy tamtejsi dyplomaci stwierdzili, że są "głęboko wstrząśnięci" sytuacją i "stanowczo potępiają rażące użycie siły przez Stany Zjednoczone".
"Ten hegemoniczny akt Stanów Zjednoczonych poważnie narusza prawo międzynarodowe, narusza suwerenność Wenezueli, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają" - podkreślono.
