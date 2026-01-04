Komunikat chińskiego resortu spraw zagranicznych opublikowany został o godzinie 13:50 czasu lokalnego na oficjalnej stronie ministerstwa, a także profilach społecznościowych.

"Chiny wyrażają poważne zaniepokojenie przymusowym zatrzymaniem i deportacją prezydenta Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone. Działania USA wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych" - napisano.

ZOBACZ: Atak USA na Wenezuelę. Donald Trump: Będziemy tam rządzić do momentu transformacji

"Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony, zaprzestania działań zmierzających do obalenia reżimu wenezuelskiego oraz rozwiązania problemu poprzez dialog i negocjacje" - dodano.

Atak na Wenezuelę. Pekin z twardym stanowiskiem

To już drugi komunikat chińskiego MSZ ws. amerykańskiego ataku na Wenezuelę i zatrzymania Nicolasa Maduro. Kilka godzin wcześniej w odpowiedzi na pytania dziennikarzy tamtejsi dyplomaci stwierdzili, że są "głęboko wstrząśnięci" sytuacją i "stanowczo potępiają rażące użycie siły przez Stany Zjednoczone".

"Ten hegemoniczny akt Stanów Zjednoczonych poważnie narusza prawo międzynarodowe, narusza suwerenność Wenezueli, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają" - podkreślono.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni