"Natychmiastowe uwolnienie". Chiny oburzone pojmaniem Nicolasa Maduro i jego żony

"Chiny wzywają do (…) natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony" - czytamy w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W komunikacie zaapelowano o "dialog i negocjacje", a także zaapelowano do USA, by nie podważały władzy wenezuelskiego przywódcy.

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przed flagą Chin.
MSZ Chin
Chiny apelują do USA o uwolnienie prezydenta Wenezueli

Komunikat chińskiego resortu spraw zagranicznych opublikowany został o godzinie 13:50 czasu lokalnego na oficjalnej stronie ministerstwa, a także profilach społecznościowych.

 

"Chiny wyrażają poważne zaniepokojenie przymusowym zatrzymaniem i deportacją prezydenta Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone. Działania USA wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych" - napisano.

 

ZOBACZ: Atak USA na Wenezuelę. Donald Trump: Będziemy tam rządzić do momentu transformacji

 

"Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego prezydenta Maduro i jego żony, natychmiastowego uwolnienia prezydenta Maduro i jego żony, zaprzestania działań zmierzających do obalenia reżimu wenezuelskiego oraz rozwiązania problemu poprzez dialog i negocjacje" - dodano.

Atak na Wenezuelę. Pekin z twardym stanowiskiem

To już drugi komunikat chińskiego MSZ ws. amerykańskiego ataku na Wenezuelę i zatrzymania Nicolasa Maduro. Kilka godzin wcześniej w odpowiedzi na pytania dziennikarzy tamtejsi dyplomaci stwierdzili, że są "głęboko wstrząśnięci" sytuacją i "stanowczo potępiają rażące użycie siły przez Stany Zjednoczone".

 

"Ten hegemoniczny akt Stanów Zjednoczonych poważnie narusza prawo międzynarodowe, narusza suwerenność Wenezueli, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają" - podkreślono.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
