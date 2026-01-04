Nadciąga potężna śnieżyca. Nawet pół metra, alert III stopnia

Najtrudniejsza sytuacja przewidywana jest w pasie nadmorskim. Od godziny 7:00 w niedzielę obowiązują ostrzeżenia najwyższego, III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczą one powiatów: koszalińskiego (wraz z Koszalinem), sławieńskiego, słupskiego (wraz ze Słupskiem), bytowskiego oraz lęborskiego. Synoptycy prognozują tam przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 50 cm, a punktowo warstwa śniegu może zwiększyć się nawet o 60 cm.

Dla pozostałej części wybrzeża wydano alerty II i I stopnia, gdzie spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 30 cm. Dodatkowym zagrożeniem jest silny wiatr, który na wschodzie województwa zachodniopomorskiego i zachodzie pomorskiego może osiągać w porywach do 85 km/h (średnia prędkość do 55 km/h). Połączenie opadów i wiatru będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, znacznie ograniczające widoczność. Alerty te pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.

Pogoda w Polsce. Alert RCB i zagrożenie hydrologiczne

W związku z prognozowanymi zjawiskami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało w sobotę wiadomości z ostrzeżeniami do mieszkańców części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Służby ostrzegają przed bardzo trudnymi warunkami drogowymi oraz możliwymi przerwami w dostawach energii elektrycznej.

Równolegle na wybrzeżu oraz na Zalewie Szczecińskim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Przewiduje się wzrost poziomów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Zimowa aura da się we znaki nie tylko na północy. Ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu wydano dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego.

Ponadto, w dużej części kraju obowiązują alerty I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Zjawiska te, spowodowane opadami śniegu i wiatrem osiągającym w porywach do 55 km/h, mogą wystąpić w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, a także w części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązują w większości regionów do godziny 20:00 w niedzielę.

