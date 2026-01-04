Deklaracja padła po spotkaniu z przedstawicielami tzw. Koalicji Chętnych. Prezydent wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami szerszy kontekst zmian zachodzących w ukraińskich strukturach władzy.

Potwierdził, że trwają procesy "ponownego uruchamiania" instytucji państwowych, które obejmują różne sektory- od Rady Ministrów, przez system egzekwowania prawa, aż po Ministerstwo Obrony i szeroko pojęty system bezpieczeństwa.

Zełenski zaznaczył jednak, że reorganizacja ta ma charakter ewolucyjny i jest wdrażana etapami, a nie w trybie nagłym.

Ukraina. Zełenski o ruchach kadrowych we władzach

Prezydent podkreślił, że trwające reformy nie wiążą się z podejmowaniem drastycznych decyzji personalnych "z dnia na dzień". Odnosząc się bezpośrednio do plotek na temat Naczelnego Dowódcy, Zełenski wykluczył natychmiastowe zmiany na tym stanowisku.

- Mówimy o krokach podejmowanych jeden po drugim, a nie o tym, żeby być gotowym do wymiany głównodowodzącego już dziś - podsumował ukraiński przywódca.

