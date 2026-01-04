Atak brytyjskiego i francuskiego lotnictwa. "Cel został zaatakowany skutecznie"
Samoloty Królewskich Sił Powietrznych (RAF) przeprowadziły udane ataki na cele dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) w Syrii - przekazało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. W misji brały też udział francuskie siły powietrzne.
Jak podał w oświadczeniu brytyjski resort, celem ataków była sieć tuneli w górach położonych na północ od miasta Palmyra w środkowej Syrii. Ustalono, że na tym terenie najprawdopodobniej znajdowały się magazyny z bronią i materiałami wybuchowymi IS.
Syria. Francja i Wielka Brytania zaatakowały cele IS
Ataki przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. W operacji wzięły udział myśliwce RAF Typhoon FGR4, wspierane przez tankowiec Voyager, oraz francuskie siły powietrzne.
"(Brytyjski) samolot użył bomb kierowanych Paveway IV, by zaatakować sieć tuneli (...); trwa szczegółowa ocena (skutków bombardowania - red.), ale wstępne dane wskazują, że cel został zaatakowany skutecznie" - podał resort obrony w oświadczeniu.
Dodano, że "nic nie wskazuje na to, aby atak stanowił zagrożenie dla ludności cywilnej".
"Przejawy odrodzenia Państwa Islamskiego"
Minister obrony John Healey, cytowany w komunikacie, że misja stanowi część międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania "przejawów odradzania się Państwa Islamskiego i jego niebezpiecznej, brutalnej ideologii na Bliskim Wschodzie".
W 2019 roku międzynarodowa koalicja pokonała ISIS, a terroryści wycofali się na syryjską pustynię, skąd sporadycznie przeprowadzają ataki.
Pod koniec grudnia 2025 r. Stany Zjednoczone ogłosiły, że zaatakowały "bastiony" ISIS w Syrii.
