Jak podał w oświadczeniu brytyjski resort, celem ataków była sieć tuneli w górach położonych na północ od miasta Palmyra w środkowej Syrii. Ustalono, że na tym terenie najprawdopodobniej znajdowały się magazyny z bronią i materiałami wybuchowymi IS.

Syria. Francja i Wielka Brytania zaatakowały cele IS

Ataki przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. W operacji wzięły udział myśliwce RAF Typhoon FGR4, wspierane przez tankowiec Voyager, oraz francuskie siły powietrzne.

"(Brytyjski) samolot użył bomb kierowanych Paveway IV, by zaatakować sieć tuneli (...); trwa szczegółowa ocena (skutków bombardowania - red.), ale wstępne dane wskazują, że cel został zaatakowany skutecznie" - podał resort obrony w oświadczeniu.

Our aircraft used Paveway IV guided bombs to target a number of access tunnels down to the facility; whilst detailed assessment is now underway, initial indications are that the target was engaged successfully. pic.twitter.com/IPBOv3rCeR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2026

Dodano, że "nic nie wskazuje na to, aby atak stanowił zagrożenie dla ludności cywilnej".

"Przejawy odrodzenia Państwa Islamskiego"

Minister obrony John Healey, cytowany w komunikacie, że misja stanowi część międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania "przejawów odradzania się Państwa Islamskiego i jego niebezpiecznej, brutalnej ideologii na Bliskim Wschodzie".

W 2019 roku międzynarodowa koalicja pokonała ISIS, a terroryści wycofali się na syryjską pustynię, skąd sporadycznie przeprowadzają ataki.

Pod koniec grudnia 2025 r. Stany Zjednoczone ogłosiły, że zaatakowały "bastiony" ISIS w Syrii.

