"Zmieniliśmy się w światowego tyrana". Demokraci krytykują Trumpa

"Ta wojna jest nielegalna". Demokraci krytycznie o ataku na Wenezuelę

"Druga nieuzasadniona wojna w moim życiu. Ta wojna jest nielegalna. To wstyd, że ze światowego gliniarza zmieniliśmy się w światowego tyrana" - skomentował na portalu X senator Ruben Gallego z Arizony, weteran wojny w Iraku.

W podobnym tonie sprawę komentowali też inni Demokraci z przeszłością służby w wojsku. Kongresmen Jake Auchincloss stwierdził, że uderzenie "nie reprezentuje siły" ani rozważnej polityki zagranicznej.

"Prezydent nie ma uprawnień, by uderzyć na Wenezuelę, żadnej strategii demokratycznej transformacji i żadnej wiarygodności, że nie ułaskawi przestępcy Maduro, tak jak zrobił to w przypadku (skazanego za handel narkotykami - red.) prezydenta Hondurasu" - napisał polityk.

"Naraża to Amerykanów w Wenezueli i regionie na ryzyko i wysyła okropny i niepokojący sygnał innym wpływowym przywódcom na całym świecie, że atakowanie głowy państwa jest akceptowalną polityką rządu USA" - dodał.

Senator Andy Kim z New Jersey przypomniał natomiast, że w wystąpieniach przed Kongresem przedstawiciele administracji zapewniali, że USA nie dążą do zmiany reżimu w Wenezueli. Ocenił też, że działania te zaszkodzą reputacji USA. Jak dotąd do sprawy nie odnieśli się jednak przywódcy partii w Kongresie.

Republikanie chwalą Trumpa. "Uzasadniona operacja"

Politycy Republikanów tymczasem w większości chwalili działania Trumpa.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson ocenił, że "akcja militarna w Wenezueli była zdecydowaną i uzasadnioną operacją, która ochroni życie Amerykanów" i że "Stany Zjednoczone nie będą dłużej pozwalać przestępczym reżimom czerpać korzyści z siania spustoszenia i zniszczenia w naszym kraju".

Lider Republikanów w Senacie John Thune ocenił, że działania Trumpa, by "zakłócić niedopuszczalne status quo" to "ważny pierwszy krok w kierunku postawienia Maduro przed sądem za przestępstwa narkotykowe, o które został oskarżony w Stanach Zjednoczonych".

Szczególną radość z operacji wyrażali kongresmeni z Florydy, największego skupiska wenezuelskich emigrantów. Pochodzący z Kuby kongresmen Carlos Gimenez nazwał atak "odpowiednikiem upadku muru berlińskiego" na zachodniej półkuli.

"To wielki dzień na Florydzie, gdzie mieszka większość wenezuelskich, kubańskich i nikaraguańskich uchodźców. To jest społeczność, którą reprezentuję, i jesteśmy przepełnieni emocjami i nadzieją" - napisał Gimenez na X.

Kongresmenka Maria Elvira Salazar stwierdziła, że "narkoterror reżimu Maduro się skończył" i oznajmiła, że czas by "prawowici przywódcy Wenezueli przywrócili wolność i odbudowali kraj". Senator Rick Scott ogłosił nastanie "nowego świtu" dla Wenezueli i Ameryki Łacińskiej.

