Szczegółowe informacje dotyczące zarzutów dla pojmanego Nicolasa Maduro pojawiły się we wpisie opublikowanym przez Pamelę Bondi na platformie X. Prokurator Generalny USA przekazała, że wenezuelski przywódca i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

"Nicolas Maduro został oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny, spisek w zakresie importu kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach" - stwierdziła.

"W imieniu całego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pragnę podziękować prezydentowi Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także ogromne podziękowania dla naszych dzielnych żołnierzy, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków" - dodała.

Atak na Wenezuelę. Donald Trump potwierdził

Amerykańska stacja CBS News podawała, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków. Również agencja Reutera, cytując wypowiedź amerykańskiego urzędnika, potwierdziła, że USA odpowiadają za ataki na cele w Caracas.

Niedługo później Trump opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym potwierdził przeprowadzenie przez siły amerykańskie operacji na "szeroka skalę".

Stany Zjednoczone od kilku miesięcy wzmacniały presję na wenezuelskie władze i prowadzą ataki na łodzie podejrzane o transportowanie narkotyków do USA.

W atakach tych zginęło dotąd ponad 110 osób. W niedawnym wywiadzie dla portalu Politico Trump powiedział, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu ani strategii wobec tego kraju.

Nie wykluczył przy tym lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

