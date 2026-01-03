Wyciągnęli ich z sypialni. Tak wyglądała akcja amerykańskich komandosów
Amerykańscy komandosi wyciągnęli przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores z sypialni w czasie nocnej operacji, która zakończyła się ich pojmaniem - podała w sobotę stacja CNN, powołując się na dwa anonimowe źródła.
Maduro i jego żona zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy - przekazały źródła.
Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że żaden z żołnierzy USA nie zginął w operacji, przeprowadzonej przez elitarną jednostkę sił specjalnych Delta Force.
O tym, że operację przeprowadzili żołnierze Delta Force, informowały wcześniej źródła stacji CBS News. Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że obserwował cała akcję na żywo w towarzystwie amerykańskich generałów.
- Wojskowi powiedzieli mi, że nie ma innego kraju na świecie, który mógłby wykonać taki manewr - stwierdził Trump, mówiąc o akcji komandosów. - Ja to oglądałem tak, jakbym oglądał program telewizyjny - dodał.
Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył USA o ataki na cele w Caracas i innych miastach kraju.
Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju w przeprowadzonej z sukcesem amerykańskiej operacji.
Zarzuty dla Nicolasa Maduro
Schwytani przez siły amerykańskie przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali oskarżeni w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem i będą sądzeni w Nowym Jorku - oświadczyła w sobotę prokuratorka generalna USA Pam Bondi.
"Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Maduro został oskarżony o zmowę narkotykowo-terrorystyczną, zmowę w celu wwiezienia kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz zmowę w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym" - napisała Bondi we wpisie na portalu X, cytowanym przez agencję AP.
"Wkrótce staną wobec gniewu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach" - dodała.
"W imieniu ministerstwa sprawiedliwości USA pragnę podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków" - zakończyła prokurator generalna.
Maduro został oskarżony w 2020 roku w Nowym Jorku, ale wcześniej nie było jasne, czy oskarżeniem objęto też jego żonę - podkreśliła AP.
