Maduro i jego żona zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy - przekazały źródła.

Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że żaden z żołnierzy USA nie zginął w operacji, przeprowadzonej przez elitarną jednostkę sił specjalnych Delta Force.

ZOBACZ: "Prawdziwa specjalna operacja". Generał Polko o ataku USA na Wenezuelę

O tym, że operację przeprowadzili żołnierze Delta Force, informowały wcześniej źródła stacji CBS News. Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że obserwował cała akcję na żywo w towarzystwie amerykańskich generałów.

- Wojskowi powiedzieli mi, że nie ma innego kraju na świecie, który mógłby wykonać taki manewr - stwierdził Trump, mówiąc o akcji komandosów. - Ja to oglądałem tak, jakbym oglądał program telewizyjny - dodał.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył USA o ataki na cele w Caracas i innych miastach kraju.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju w przeprowadzonej z sukcesem amerykańskiej operacji.

Zarzuty dla Nicolasa Maduro

Schwytani przez siły amerykańskie przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali oskarżeni w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem i będą sądzeni w Nowym Jorku - oświadczyła w sobotę prokuratorka generalna USA Pam Bondi.

"Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Maduro został oskarżony o zmowę narkotykowo-terrorystyczną, zmowę w celu wwiezienia kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz zmowę w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym" - napisała Bondi we wpisie na portalu X, cytowanym przez agencję AP.

ZOBACZ: Zarzuty dla Nicolasa Maduro. Prokurator Generalny ujawnia szczegóły

"Wkrótce staną wobec gniewu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach" - dodała.

"W imieniu ministerstwa sprawiedliwości USA pragnę podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków" - zakończyła prokurator generalna.

Maduro został oskarżony w 2020 roku w Nowym Jorku, ale wcześniej nie było jasne, czy oskarżeniem objęto też jego żonę - podkreśliła AP.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni