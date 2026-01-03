Wybuchy w stolicy Wenezueli. Media: W pobliżu bazy wojskowej
Świat
W sobotę rano w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było głośne wybuchy - informuje agencja Reuters, powołując się na własne źródła. Południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.
Reuters podaje, że w Caracas wcześnie nad ranem słyszane były samoloty oraz głośne eksplozje.
Wkrótce więcej informacji...
