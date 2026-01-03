Wybuchy w stolicy Wenezueli. Media: W pobliżu bazy wojskowej

W sobotę rano w stolicy Wenezueli, Caracas, słychać było głośne wybuchy - informuje agencja Reuters, powołując się na własne źródła. Południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.

Reuters podaje, że w Caracas wcześnie nad ranem słyszane były samoloty oraz głośne eksplozje. 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

