"Wrogość ideologiczna zwyciężyła". Rosyjskie MSZ o ataku na Wenezuelę

Komunikat rosyjskiego resortu dyplomacji opublikowany został o godzinie 13:06 czasu moskiewskiego (11:06 w Polsce - red.). W oświadczeniu odniesiono się do działań amerykańskiej armii, która przeprowadziła atak na cele wojskowe w kilku miastach Wenezueli.

Kilkanaście minut przed publikacją komunikatu prezydent USA Donald Trump poinformował o pojmaniu wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro, a także jego żony.

Atak na Wenezuelę. Rosyjskie MSZ reaguje na działania USA

"Dziś rano Stany Zjednoczone dopuściły się aktu zbrojnej agresji przeciwko Wenezueli. Jest to głęboko niepokojące i godne potępienia. Preteksty uzasadniające takie działania są nie do utrzymania. Wrogość ideologiczna zwyciężyła nad pragmatyzmem biznesowym i chęcią budowania relacji opartych na zaufaniu i przewidywalności" - napisano.

Jak podkreślono, Federacja Rosyjska liczy, że sytuacja zostanie rozwiązana drogą dyplomacji, a nie siły militarnej.

W komunikacie nie zabrakło wstawek, które brzmią irracjonalnie, zważywszy na fakt prowadzenia przez Rosję zbrojnej agresji w Ukrainie.

"Wenezueli zaś należy zagwarantować prawo do decydowania o swoim losie bez jakiejkolwiek destrukcyjnej, nie mówiąc już o militarnej, interwencji z zewnątrz. Potwierdzamy naszą solidarność z narodem wenezuelskim i nasze poparcie dla kierunku działań jego boliwariańskiego przywództwa, którego celem jest ochrona interesów narodowych i suwerenności kraju" - stwierdzono.

