Wpis przywódcy Kolumbii opublikowany został na platformie X chwilę po godzinie 8 czasu polskiego. Gustavo Petro otwarcie stwierdził, że wybuchy w stolicy Wenezueli, to atak wojskowy.

"Caracas jest właśnie bombardowane. Zaalarmujcie świat: Wenezuela została zaatakowana! Bombardują rakietami" - napisał.

Jednocześnie polityk zaapelował o pilne zwołanie posiedzeń OPA (Organizacja Państw Amerykańskich) i ONZ.

Wenezuela. Eksplozje w Caracas

Światowe media donoszą o licznych eksplozjach w stolicy Wenezueli. Według świadków oprócz wybuchów słychać też było odgłosy "samolotów". Z kolei serwis Clash Report opublikował na platformie X nagranie, na którym widać śmigłowce przelatujące nisko nad Caracas.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych przez ich użytkowników mają rzekomo przedstawiać amerykańskie śmigłowce CH-47G "Chinook" przelatujące nad miastem.

Według serwisu Clash Report zaatakowane zostały Fort Tiuna, lotnisko wojskowe Generalissimusa Francisco de Miranda oraz baza morska La Guaira w stanie Vargas na północy kraju.

USA. Koncentracja sił wokół Wenezueli i walka z przemytnikami

Reuters przypomina, że prezydent USA Donald Trump wielokrotnie zapowiadał operacje lądowe. Od wielu tygodni amerykańskie siły koncentrują wokół Wenezueli, a na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim dochodzi do ataków na statki, które są podejrzane o przemyt narkotyków.

Trump tłumaczy to potrzebą zwalczania przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Dąży przy tym do obalenia reżimu Nicolasa Maduro.

Amerykanie od tygodni wzmacniają presję na wenezuelskie władze i prowadzą ataki na łodzie podejrzane o transportowanie narkotyków do USA.

Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone", ale nie ujawnił celu i strategii wobec tego kraju. Jednocześnie odmówił wykluczenia lądowej inwazji na Wenezuelę i zasugerował, że może użyć siły wobec Meksyku i Kolumbii.

Donald Trump chce obalić reżim Nicolasa Maduro

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro powiedział w nagranym z wyprzedzeniem wywiadzie wyemitowanym w czwartek, że Stany Zjednoczone chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez trwającą wiele miesięcy kampanię nacisków, która rozpoczęła się od masowej operacji wojskowej na Morzu Karaibskim w sierpniu.

Wcześniej w tym tygodniu CNN poinformowała, że Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) stała za atakiem na wenezuelski port pod koniec grudnia. O ataku po raz pierwszy powiedział w wywiadzie dla nowojorskiego radia WABC prezydent Donald Trump i potwierdził to ponownie w poniedziałek, nie podając jednak szczegółów.

