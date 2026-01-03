Śmiertelny wypadek pod Białym Borem. Jedną z ofiar 19-latka
Dwie osoby zginęły w wypadku samochodowym w pobliżu Białago Boru w województwie zachodniopomorskim. Na prostym odcinku w kierunku Biskupic osobowy Peugeot uderzył w drzewo. Na miejscu śmierć poniosła 19-latka. 34-letni kierowca samochodu zmarł w szpitalu.
Do śmiertelnego wypadku doszło w powiecie szczecineckim. Osobowy Peugeot uderzył w przydrożne drzewo.
- 19-letnia pasażerka osobowego Peugeota, które uderzyło w drzewo na trasie z Białego Boru do Biskupic, zginęła na miejscu wypadku. 34-letni kierowca zmarł w szpitalu – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.
Późnym wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku poinformowała, że służby wraz z przybyłym na miejsce wypadku prokuratorem pracują nad ustaleniem przyczyn wypadku.
Według policji jedną z przyczyn mogły być trudne warunki panujące na drodze. W piątkowy wieczór w okolicach Białego Boru na drogach było bardzo niebezpiecznie za sprawą opadów - Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - powiedziała policjantka.
Pasażerka Peugota, kobieta w wieku 19 lat zginęła na miejscu. 34-letni kierowca przeżył wypadek, jednak znajdował się w stanie krytycznym. Zmarł po przetransportowaniu do szpitala.
