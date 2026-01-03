Śmiertelny wypadek pod Białym Borem. Jedną z ofiar 19-latka

Do śmiertelnego wypadku doszło w powiecie szczecineckim. Osobowy Peugeot uderzył w przydrożne drzewo.

- 19-letnia pasażerka osobowego Peugeota, które uderzyło w drzewo na trasie z Białego Boru do Biskupic, zginęła na miejscu wypadku. 34-letni kierowca zmarł w szpitalu – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. szt. Anna Matys.

34-latek i 19-latka zginęli w wypadku pod Białym Borem. Policja bada przyczyny

Późnym wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku poinformowała, że służby wraz z przybyłym na miejsce wypadku prokuratorem pracują nad ustaleniem przyczyn wypadku.

Według policji jedną z przyczyn mogły być trudne warunki panujące na drodze. W piątkowy wieczór w okolicach Białego Boru na drogach było bardzo niebezpiecznie za sprawą opadów - Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć - powiedziała policjantka.

