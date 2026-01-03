Prognoza pogody na weekend. Nadchodzą śnieżyce, mróz i wichury

W sobotę tylko na południowym wschodzie kraju spodziewane jest na ogół umiarkowane zachmurzenie z miejscowym, słabym przelotnym śniegiem. Na pozostałym obszarze dominować będzie duże zachmurzenie, choć we wschodniej połowie przewidziano większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu wystąpią miejscami, głównie na północy oraz zachodzie kraju, gdzie mogą mieć umiarkowane natężenie.

Na Warmii, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku spadnie około 5 cm świeżego śniegu. Na Kaszubach i w Sudetach spadnie około 10 cm, a na wybrzeżu miejscami nawet do 20 cm. Na północy podczas opadów śniegu widzialność może zostać ograniczona do około 500 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podhalu, przez -2 st. C na Suwalszczyźnie, Kaszubach i w kotlinach sudeckich, do 1 st. C na zachodzie oraz nad morzem.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, osiągając w porywach do 60 km/h, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Nad morzem będzie jeszcze silniejszy – od 35 do 45 km/h, z porywami do 70 km/h, wiejący z zachodu. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne, co znacznie utrudni ruch. Wysoko w Tatrach porywy wiatru osiągną 75 km/h, a w Sudetach nawet 100 km/h!

Noc z soboty na niedzielę: mróz i lokalne opady

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z lokalnymi, słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i w centrum również z rozpogodzeniami.

Na obszarach podgórskich w Sudetach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 6 do 8 cm, natomiast miejscami na wybrzeżu o 5 do 10 cm. Na północy w trakcie opadów śniegu możliwa jest ponowna redukcja widzialności do około 500 metrów.

Temperatura minimalna spadnie na wschodzie do -7 st. C, w centrum do około -3 st. C, a nad morzem do -2 st. C. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą od -10 do -7 st. C.

Wiatr umiarkowany, niekiedy porywisty, na północy i południowym zachodzie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowo-zachodnich. Nad morzem będzie dość silny, z porywami do 65 km/h. Na północy wiatr nadal może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Wysoko w Tatrach porywy osiągną 80 km/h, a w Sudetach 90 km/h.

W niedzielę zimno i wietrznie, śnieg głównie na wybrzeżu

W niedzielę na południowym wschodzie kraju spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie z miejscowymi opadami śniegu. Na wybrzeżu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -4 do -1 st. C, tylko nad morzem około 0 st. C. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie słupki rtęci pokażą od -6 do -4 st. C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Na Pomorzu i zachodzie w porywach do około 55 km/h, z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny, od 35 do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Miejscami, szczególnie na północy kraju, wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Tatrach porywy do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

