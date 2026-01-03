Potężny atak zimy. Alert RCB na najbliższe godziny

Zgodnie z komunikatem RCB, mieszkańcy dwóch województw północy Polski powinni przygotować się na bardzo trudne warunki pogodowe.

To ostrzeżenie również dla kierowców. Intensywne opady śniegu w połączeniu z porywistym wiatrem mogą prowadzić do tworzenia się zasp, a także oblodzeń.

Dodatkowo, istnieje realne ryzyko przerw w dostawie prądu, spowodowanych przez awarie sieci energetycznych pod wpływem silnego wiatru i obciążenia śniegiem.

Atak zimy w Polsce. Gdzie obowiązuje alert RCB?

Wydany w sobotnie popołudnie alert RCB objął m.in. część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie skierowano do mieszkańców powiatów: białogardzkiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego oraz miast Koszalin i Sławno (powiat sławieński).

Z kolei w województwie pomorskim alert obowiązuje w powiatach: bytowskim, kartuskim, lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim, a także w miastach Gdynia i Słupsk.

Od końcówki 2025 roku Polska mierzy się z niewidzianym od lat atakiem zimy. IMGW od kliku dni wydaje ostrzeżenia o niebezpiecznej aurze. Te najnowsze, z soboty, dotyczą zawiei i zamieci śnieżnych dla przeważającej części kraju. W części regionów prognozowane są intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy do 50, a lokalnie nawet 60 cm; na wybrzeżu silny wiatr.

Ponad pół metra śniegu. Synoptycy IMG ostrzegają

Najnowsze ostrzeżenia IMGW obejmują obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm.

Jak przekazano, w rejonie woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenie zostanie wznowione w niedzielę rano i potrwa do północy.

Dla powiatów: koszalińskiego (z miastem Koszalin), sławieńskiego, słupskiego (z miastem Słupsk), bytowskiego oraz lęborskiego Instytut wydał w sobotę ostrzeżenie III, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowano opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm. Alert potrwa od godz. 7 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

Tu popada mniej, ale wciąż będzie groźnie. Ostrzeżenia I stopnia

Nadal aktualne są ostrzeżenia IMGW I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia I stopnia na Dolnym Śląsku potrwają do sobotniego wieczora, a na Pomorzu - w zależności od regionu - nawet do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

⚠️ Komunikat meteorologiczny – zawieje/zamiecie śnieżne ⚠️

Występują zamiecie śnieżne powodujące lokalnie zaspy.

Wiatr porywisty ok. 50 km/h.

Zjawisko utrzyma się przez 3–5 godzin.

🕒 Ważne: 03.01 | 13:46–17:41

ℹ️ Na podst. danych teledetekcyjnych i sieci pomiarowej IMGW-PIB. pic.twitter.com/BytkXQaDB3 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 3, 2026

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały z kolei wydane dla powiatów położonych w rejonie wybrzeża, na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty będą obowiązywać od godz. 7 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

Dla północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Potrwa ono do sobotniego wieczora.

