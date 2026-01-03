Pierwsze zdjęcie Maduro z niewoli. Pokazał je Trump

Świat

Donald Trump opublikował pierwsze zdjęcie pojmanego przez USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Fotografia ukazała się tuż przed wyczekiwaną konferencją prezydenta USA po ataku na Wenezuelę.

Mężczyzna w goglach i słuchawkach trzyma w rękach butelkę wody i pomarańczowy przedmiot.
PAP/EPA/RONALD PENA/Truth Social/@realDonaldTrump
Donald Trump opublikował zdjęcie Nicolasa Maduro

Donald Trump opublikował fotografię na swoich mediach społecznościowych Truth Social. Później pojawiła się na koncie Białego Domu w serwisie X.

 

Atak USA na Wenezuelę. pierwsze zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro

Jak przekazano, fotografię wykonano na amerykańskim okręcie desantowym Iwo Jima. To tam trafił Maduro tuż po tym, jak pojmali go żołnierze UA Army. 

 

Trump opowiadał o nocnej operacji schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro podczas wywiadu na żywo w telewizji Fox News.

 

Wkrótce więcej informacji. 

 

