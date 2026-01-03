Donald Trump opublikował fotografię na swoich mediach społecznościowych Truth Social. Później pojawiła się na koncie Białego Domu w serwisie X.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Atak USA na Wenezuelę. pierwsze zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro

Jak przekazano, fotografię wykonano na amerykańskim okręcie desantowym Iwo Jima. To tam trafił Maduro tuż po tym, jak pojmali go żołnierze UA Army.

Trump opowiadał o nocnej operacji schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro podczas wywiadu na żywo w telewizji Fox News.

Wkrótce więcej informacji.

