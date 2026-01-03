Ogromny korek przed przejściem granicznym z Niemcami. Zator ma siedem kilometrów
Przed przejściem granicznym z Niemcami na autostradzie A4 utworzył się korek o długości siedmiu kilometrów - poinformowały w sobotę służby drogowe. Jak podano, zator jest związany z dużym natężeniem ruchu i kontrolami granicznymi po niemieckiej stronie.
Dyżurny GDDKiA poinformował, że zator między węzłami Zgorzelec a Godzieszów na autostradzie A4 ma siedem kilometrów długości.
Jest to droga prowadząca do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach.
Jak podano, służby monitorują sytuację. Jako przyczynę pojawienia się korka podano duże natężenie ruchu i spowolnienie spowodowane kontrolami granicznymi po stronie niemieckiej.
Służby nie informują o kolizjach i wypadkach na tym odcinku. Kierowcy są ostrzegani o zatorze za pomocą komunikatów na Tablicach Zmiennej Treści umieszczonych nad drogami.
