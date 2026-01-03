Dyżurny GDDKiA poinformował, że zator między węzłami Zgorzelec a Godzieszów na autostradzie A4 ma siedem kilometrów długości.

Jest to droga prowadząca do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach.

ZOBACZ: W 2025 r. na drogach zginęło ponad 1,6 tys. osób. Policja: Systematyczna poprawa bezpieczeństwa

Jak podano, służby monitorują sytuację. Jako przyczynę pojawienia się korka podano duże natężenie ruchu i spowolnienie spowodowane kontrolami granicznymi po stronie niemieckiej.

Służby nie informują o kolizjach i wypadkach na tym odcinku. Kierowcy są ostrzegani o zatorze za pomocą komunikatów na Tablicach Zmiennej Treści umieszczonych nad drogami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni